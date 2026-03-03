Giá xăng dầu hôm nay 3/3: Chiến sự tại Trung Đông  khiến giá dầu tăng mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh sau 3 ngày xảy ra chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Bình quân giá dầu thô tháng 3 đã tăng từ 16,5% đến 19,45% so với giá bình quân tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới tăng từ 5,89% đến hơn 10,5%.

Thị trường đang theo dõi sát sao nguy cơ gián đoạn nguồn cung hơn nữa ở eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng xử lý khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển toàn cầu và một lượng lớn khí đốt tự nhiên.

Tehran khẳng định eo biển vẫn mở nhưng các công ty vận tải biển đã nhanh chóng bắt đầu chuyển hướng tàu thuyền tránh khỏi tuyến đường thủy hẹp này.

Iran cũng đã phát động tấn công vào các mục tiêu của Mỹ trên khắp các quốc gia láng giềng, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út, Jordan, Iraq và Syria.

Iran là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, với 209 tỷ thùng, theo số liệu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Họ cũng là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong tổ chức này, với 3,3 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 3% nhu cầu toàn cầu.

Nhà đầu tư hiện cũng quan tâm đến Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu bằng đường biển và 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn cầu. Dù tuyến đường thủy chiến lược này hiện chưa bị phong tỏa nhưng các trang theo dõi hàng hải cho thấy tàu chở dầu đang ùn ứ ở cả hai phía eo biển, do lo ngại bị tấn công hoặc không được cấp bảo hiểm cho hành trình.

Căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Jorge Leon - Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy - cho biết: "Tác động lớn nhất với thị trường dầu mỏ là việc lưu thông qua eo biển Hormuz hiện gần như đình trệ, khiến 15 triệu thùng dầu thô không thể tham gia thị trường mỗi ngày. Nếu không sớm có tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, chúng tôi dự báo giá dầu sẽ lên cao đáng kể".

Ajay Parmar, Giám đốc năng lượng và lọc hóa dầu tại ICIS dự báo giá dầu có thể lên 100 USD/thùng, thậm chí vượt ngưỡng này nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài.

Tại cuộc họp ngày 1/3, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã đồng ý tăng sản xuất thêm 206.000 thùng mỗi ngày trong tháng 4. Tuy nhiên, phần lớn số dầu này vẫn cần được vận chuyển ra khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 26/2, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.