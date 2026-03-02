Iran phóng UAV vào nhà máy lọc dầu lớn nhất Ả-rập Xê Út

(VTC News) -

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là hiện trường vụ tấn công drone.

Theo Bộ Năng lượng Ả-rập Xê Út, nhà máy có công suất khoảng 550.000 thùng/ngày này được đóng cửa vào thứ Hai, như một biện pháp phòng ngừa trong khi cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại. Trước đó, 2 máy bay không người lái nhắm vào cơ sở này bị đánh chặn và mảnh vỡ từ quá trình đánh chặn gây ra một vụ cháy, nhưng đám cháy đã được khống chế ngay lập tức.

Văn phòng truyền thông của Aramco chưa đưa ra bình luận.

Ảnh vệ tinh vị trí nhà máy trước khi bị tấn công.

Thị trường phản ứng mạnh

Thông tin đóng cửa nhà máy - nguồn cung dầu diesel quan trọng - đã khiến thị trường năng lượng biến động. Hợp đồng tương lai dầu diesel (gasoil) trên sàn ICE tăng hơn 20%, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2022. Trong khi đó, giá dầu thô Brent tại London tăng khoảng 9%, lên gần 79 USD/thùng.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang khi Iran gia tăng các cuộc tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trong khu vực.

Xung đột bùng phát từ cuối tuần trước khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng việc phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều quốc gia trong khu vực.

Ngoài Ả-rập Xê Út, các cơ sở năng lượng tại Qatar và Kuwait cũng bị ảnh hưởng. QatarEnergy buộc phải tạm ngừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sau các vụ tấn công nhằm vào Ras Laffan và Mesaieed. Tại Kuwait, mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn rơi xuống một nhà máy lọc dầu và một nhà máy điện.

Giới phân tích lo ngại rằng nếu các cuộc tấn công tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng, thị trường toàn cầu sẽ chịu tác động nghiêm trọng, đặc biệt nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch của thương mại dầu mỏ thế giới - bị gián đoạn.

Vai trò chiến lược của Ras Tanura

Nhà máy Ras Tanura là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu vận tải như dầu diesel cho châu Âu và các thị trường khác, đồng thời sản xuất một lượng nhỏ xăng.

Khu vực này cũng là nơi đặt cảng xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Aramco, bao gồm hệ thống bồn chứa, cầu cảng và các điểm neo đậu ngoài khơi. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Bloomberg cho thấy, hoạt động xuất khẩu dầu thô từ đảo nhân tạo ngoài khơi Ras Tanura và các điểm neo gần Ju’aymah vẫn diễn ra bình thường, với tất cả 6 điểm neo đang hoạt động và nhiều tàu chở dầu cỡ lớn đang bốc hàng.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo, đặc biệt là thời gian nhà máy phải ngừng hoạt động và nguy cơ xung đột lan rộng hơn trong khu vực.

Một nguồn tin thân cận với chính phủ Ả-rập Xê Út nói với hãng thông tấn AFP rằng việc trả đũa quân sự là có thể xảy ra nếu Iran được cho là đang tiến hành một chiến dịch có mục tiêu nhằm vào các cơ sở dầu mỏ trong vương quốc.

"Điều đó phụ thuộc vào việc liệu đây có được coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào Aramco của giới lãnh đạo Iran hay chỉ là một máy bay không người lái lạc hướng bay sát. Ở giai đoạn này, tôi nghĩ Ả-rập Xê Út sẽ theo dõi và chờ đợi", nguồn tin nói.