Trước Rằm tháng Giêng, người dân Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an

Gần 19h, chị Minh Anh (32 tuổi, ở phường Thanh Xuân) cùng người thân vừa kịp ổn định vị trí ở phía ngoài sân. Theo chị, những năm trước mỗi dịp Rằm tháng Giêng, việc tìm được một chỗ ngồi không hề dễ dàng. “Năm nào tôi cũng cố gắng đi lễ đầu năm để cầu an cho gia đình. Trước đây tôi phải đến rất sớm, có khi ngồi chờ cả tiếng đồng hồ. Năm nay tôi đến sát giờ nhưng vẫn có chỗ ngồi, không bị chen lấn. Không khí cũng trật tự hơn nên mọi người khá thoải mái”, chị Minh Anh nói.