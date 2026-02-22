Mưa xuân nặng hạt, hàng vạn người vẫn đội mưa trẩy hội Chùa Hương

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lễ khai hội tại Chùa Hương chính thức diễn ra tại sân Chùa Thiên Trù, mở đầu mùa lễ hội lớn nhất miền Bắc.
Dù mưa xuân rơi khá nặng hạt, hàng vạn du khách và phật tử vẫn có mặt từ sớm để hành hương, dâng hương cầu bình an trong năm mới.
Từ sáng sớm, khu vực bến Yến đã đông kín người. Nhiều đoàn khách mặc áo mưa, che ô, kiên nhẫn chờ xuống thuyền để vào khu trung tâm lễ hội.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lượng khách tăng mạnh do trùng ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết 9 ngày. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí vé tham quan từ mùng 4 đến hết mùng 6 tháng Giêng cũng góp phần khiến lượng người đến đông hơn so với cùng kỳ.
Ban tổ chức cho biết, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Bính Ngọ, khu di tích đón 135.900 lượt khách, tăng 37.561 lượt so với năm trước, tương đương mức tăng 138%. Riêng ngày mùng 5 tháng Giêng ghi nhận hơn 51.000 lượt người đến tham quan, hành hương.
Dù lượng khách đông, công tác tổ chức được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng bố trí tại các điểm tập trung đông người để phân luồng, hướng dẫn du khách. Giao thông đường thủy và đường bộ được kiểm soát chặt chẽ. Các xuồng, thuyền máy không hoạt động nhằm bảo đảm môi trường và giữ không gian yên tĩnh cho khu danh thắng.
Lễ khai hội năm nay có chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mùa xuân trẩy hội Chùa Hương”, cùng nghi thức dâng hương cầu quốc thái dân an. Ngoài ra còn có triển lãm Phật giáo và hoạt động trồng cây lưu niệm tại khu vực Nhà Bia Thung Phủ Mã.
"Trời mưa nhưng cả nhà vẫn quyết định đi vì đây là chuyến lễ đầu năm đã lên kế hoạch từ trước. Không khí đông nhưng trật tự, xuống thuyền khá nhanh, không phải chờ quá lâu”, anh Trần Anh Đức, ở Hà Nội nói.
“Năm nào tôi cũng đi Chùa Hương. Hôm nay mưa to hơn mọi năm nhưng đi lễ đầu năm là để cầu bình an nên thời tiết không quan trọng. Tôi thấy ban tổ chức làm khá tốt, không bị lộn xộn như trước”, bà Nguyễn Thị Hòa (58 tuổi, ở Ninh Bình) chia sẻ.
Hàng nghìn du khách chen chân dâng hương, lễ Phật tại động Hương Tích trong ngày khai hội.
Chùa Hương thuộc quần thể danh thắng Hương Sơn, nằm trên địa bàn xã Hương Sơn, Hà Nội. Đây là di tích quốc gia đặc biệt với lịch sử hơn 600 năm, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách và phật tử về tham quan, hành hương trong mùa lễ hội kéo dài từ tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch.