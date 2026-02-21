Lễ hội chùa Hương 2026 bắt đầu từ ngày mấy?

(VTC News) -

Mỗi độ xuân về, dòng người từ khắp mọi miền lại nô nức trẩy hội về chùa Hương, một trong những trung tâm văn hóa, tâm linh tiêu biểu của người Việt. Lễ hội chùa Hương không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống lâu đời mà còn là sự kiện du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo phật tử và du khách trong nước, quốc tế.

Chùa Hương thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là Di tích quốc gia đặc biệt, nổi tiếng với hệ thống đền, chùa, động thờ Phật hòa quyện giữa cảnh sắc núi non và không gian tâm linh linh thiêng. Hằng năm, từ tháng 1 đến tháng 3 Âm lịch, lễ hội chùa Hương trở thành điểm hẹn lớn của mùa xuân miền Bắc.

Lễ hội Chùa Hương 2026 được tổ chức với quy mô lớn. (Ảnh: Đắc Huy)

Lễ hội chùa Hương năm 2026 bắt đầu từ ngày mấy?

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội truyền thống du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mồng 2 tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ). Lễ khai hội chính thức được tổ chức vào ngày 22/2/2026, tức mùng 6 tháng Giêng.

Không gian lễ hội năm nay được tổ chức đồng bộ, quy củ với bốn tuyến tham quan chính, kết nối khoảng 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật trong toàn bộ quần thể danh thắng Hương Sơn. Sự chuẩn bị bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái ngày càng lớn của du khách thập phương.

Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội cho biết, điểm nổi bật của mùa lễ hội năm 2026 là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức và quản lý. Ban Tổ chức triển khai bán vé điện tử, vé online; kiểm soát vé bằng mã QR; lắp đặt hệ thống camera AI tại các điểm trọng yếu; đồng thời vận hành trung tâm điều hành lễ hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ du khách tốt hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là việc miễn phí trông giữ ô tô dịch vụ (biển màu vàng) và xe từ 10 chỗ ngồi trở lên tại các bãi trông giữ xe theo quy định, phục vụ du khách tham quan thắng cảnh Chùa Hương quanh năm. Chính sách này được kỳ vọng góp phần tạo thuận lợi cho các đoàn khách lớn, giảm áp lực chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dự kiến, mùa lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 sẽ đón trên một triệu lượt khách tham quan, vãn cảnh. Con số này cho thấy sức hút bền bỉ của một lễ hội truyền thống đã ăn sâu trong đời sống văn hóa người Việt.

Không dừng lại ở mùa lễ hội đầu xuân, năm 2026 xã Hương Sơn định hướng phát triển Chùa Hương trở thành điểm đến du lịch bốn mùa. Các sản phẩm du lịch văn hóa – tâm linh, sinh thái, trải nghiệm sẽ được xây dựng gắn với những sự kiện đặc trưng như Phật Đản, mùa hoa sen, hoa súng. Đây là bước đi nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng nguồn thu từ du lịch.

Song song đó, địa phương chú trọng trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa – ẩm thực – du lịch; xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản Hương Sơn. Giải pháp này không chỉ gia tăng giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân bản địa.

Công tác chuẩn bị cho lễ hội được triển khai từ sớm, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, Nhân dân và lực lượng lao động phục vụ lễ hội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thân thiện.

Việc rà soát, chỉnh trang các điểm dịch vụ phù hợp với không gian lễ hội; quản lý hàng quán bảo đảm niêm yết giá, bán đúng giá; trả lại cảnh quan tự nhiên cho di tích được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, địa phương xây dựng bộ nhận diện chung trong không gian di tích, làm nổi bật chiều sâu văn hóa, tâm linh đặc trưng của Chùa Hương.

Du khách thập phương đi thuyền trên Suối Yến để vãn cảnh. (Ảnh: Ngô Nhung)

Những lưu ý khi đi lễ chùa Hương

Du khách có thể đi Chùa Hương quanh năm. Tuy nhiên, nếu mục đích là đi lễ, khoảng thời gian từ tháng 1 đến hết tháng 3 âm lịch, thời gian diễn ra lễ hội, là phù hợp nhất. Cao điểm của mùa hội thường rơi vào giai đoạn từ rằm tháng Giêng đến ngày 18 tháng Hai âm lịch. Đây là thời điểm không khí trẩy hội sôi động nhất, song cũng là lúc lượng khách tăng đột biến, dễ dẫn đến tình trạng quá tải, chất lượng dịch vụ giảm sút, nạn móc túi và vấn đề an ninh trật tự khó được bảo đảm.

Với những ai mong muốn vãn cảnh, thưởng ngoạn thiên nhiên, nên tránh thời gian cao điểm của lễ hội chùa Hương Hà Nội. Khi đó, không gian chùa Hương thường rất đông đúc, khó tránh khỏi cảnh chen lấn hay tình trạng “chặt chém” dịch vụ.

Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 được xem là thời điểm lý tưởng để ghé thăm Chùa Hương mùa không hội. Khi ấy, hoa súng nở rực rỡ trên dòng Suối Yến, cánh đồng lau trải dài tạo nên khung cảnh thơ mộng, thích hợp cho hoạt động tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không gian yên bình.

Về phần lễ, nghi thức tại lễ hội chùa Hương được thực hiện khá giản dị. Trước ngày khai hội một ngày, tất cả các đền, chùa, đình, miếu trong khu vực đều nghi ngút khói hương, không khí lễ hội bao trùm khắp xã Hương Sơn.

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội. (Ảnh: Ngô Nhung)

Trước khi vào chùa, du khách thường nghỉ lại tại các làng quanh bến Đục, bến Yến, nhờ đó có dịp hòa mình vào không khí hội làng truyền thống đặc sắc. Từ trung tâm Hà Nội đến Chùa Hương chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút di chuyển.

Hành trình vào khu danh thắng bắt đầu bằng chuyến đò trên thung lũng Suối Yến, sau đó du khách có thể lựa chọn đi bộ leo núi hoặc sử dụng hệ thống cáp treo hiện đại, an toàn và thuận tiện. Với những người có sức khỏe tốt, leo núi là cơ hội để tự do ngắm cảnh non nước hữu tình; còn với du khách cao tuổi hoặc hạn chế về thể lực, cáp treo là phương án phù hợp.

Lễ hội chùa Hương vẫn giữ được giá trị truyền thống cốt lõi, đồng thời từng bước đổi mới để thích ứng với yêu cầu quản lý và phát triển du lịch bền vững. Mỗi mùa xuân, dòng người trẩy hội lại tiếp tục nối dài, góp phần làm nên một trong những lễ hội tâm linh lớn và tiêu biểu nhất cả nước.