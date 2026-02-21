Đường nối tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD ở TP.HCM sau gần 6 năm thi công

Dự án đường Long Sơn - Cái Mép được khởi công từ tháng 6/2020 là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay thuộc TP.HCM). Tuyến đường giữ vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực Long Sơn với Cái Mép - Thị Vải, nơi tập trung nhiều khu phức hợp hóa dầu, khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm dịch vụ logistics quy mô lớn.