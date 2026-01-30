TP.HCM chấp thuận 3 doanh nghiệp đầu tư cảng Cái Mép Hạ gần 2 tỷ USD

(VTC News) -

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Dự án có công suất thiết kế toàn cảng đạt 10,8 triệu TEU/năm, tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,97 tỷ USD). Trong đó, vốn góp của các nhà đầu tư là 7.623 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư; vốn huy động khoảng 43.197 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,67 tỷ USD), chiếm 85%.

Thành phố chấp thuận 3 doanh nghiệp đầu tư, gồm Tập đoàn Geleximco - Công ty Cổ phần; Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC Corp) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Sau sáp nhập, cảng biển TP.HCM hiện là một trong 2 cảng biển lớn nhất Việt Nam.

Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với chức năng là cảng cửa ngõ, kết hợp trung chuyển quốc tế, phục vụ bốc dỡ container xuất nhập khẩu các tuyến biển xa và trung chuyển container quốc tế.

Theo UBND TP.HCM, dự án này phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước 351,2 ha, trong đó khu cảng container chiếm 229,4 ha, khu nước trước bến khoảng 121,8 ha.

Hệ thống bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (24.000 TEU), cùng các bến cho tàu feeder (tàu gom hàng), sà lan phục vụ vận tải ven biển và đường thủy nội địa.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ 2025 - 2030 sẽ xây dựng và đưa bến cảng đầu tiên vào khai thác từ quý IV/2028 với công suất 2 triệu TEU/năm.

Giai đoạn 2 từ 2031 - 2040 và giai đoạn 3 từ 2041 - 2050. Ở 2 giai đoạn này tiếp tục mở rộng, hoàn thiện toàn bộ dự án, nâng tổng công suất lên 10,8 triệu TEU/năm.

UBND TP.HCM yêu cầu các nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của hồ sơ dự án; tự cân đối và huy động đủ nguồn vốn theo tiến độ cam kết.

Các nhà đầu tư đồng thời phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, quy hoạch và các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Hoàn thành đầu tư các bến cảng Cái Mép Hạ và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, TP.HCM sẽ có cụm cảng trung chuyển quốc tế quy mô tầm cỡ khu vực châu Á.

Giữa năm 2024, Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại quốc tế (ITC) đã đề xuất triển khai dự án này.

Trong đó, giai đoạn 1 (2024 - 2030) đầu tư 2 bến với tổng chiều dài 0,9 km cho tàu tải trọng đến 250.000 DWT.

Vị trí cảng thuộc thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nằm ở cửa sông, có luồng hàng hải rộng và sâu, cho phép tiếp nhận tàu trọng tải lớn.

Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đánh giá việc liên danh nhà đầu tư đề xuất giai đoạn 1 là phù hợp với quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết cảng biển về quy mô cỡ tàu, công năng và lộ trình đầu tư bến cảng.

Bộ ủng hộ nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, mặt nước, khu vực biển, tăng cường sự kết nối giữa cơ sở hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu bến Cái Mép Hạ được Chính phủ xác định thuộc các dự án bến cảng biển ưu tiên đầu tư đến năm 2030.