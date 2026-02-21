+
++
4 bí quyết giúp kiểm soát tài chính cá nhân hiệu quả
(VTC News) -
Chuyên gia tài chính Ngô Thành Huấn chia sẻ 4 bí quyết xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả với những mục tiêu lớn trong 3–5 năm.
Tin mới
Bí thư Tây Ninh: Hợp nhất giúp tỉnh xác lập triết lý phát triển mới
08:00 21/02/2026
Đời sống
4 bí quyết giúp kiểm soát tài chính cá nhân hiệu quả
08:00 21/02/2026
08:00 21/02/2026
VTC NEWS TV
‘Phép màu’ ECMO cứu sống 3 trẻ viêm cơ tim tối cấp
07:46 21/02/2026
Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell
07:39 21/02/2026
Thời sự quốc tế
Người giữ tiếng Việt ở xứ sở mặt trời mọc và hành trình nối nhịp cầu về Tổ quốc
07:35 21/02/2026
Chân dung
Độc đáo ngôi làng làm gốm đen truyền thống ‘không bàn xoay’ tại Đắk Lắk
07:34 21/02/2026
Phóng sự
Dầu ăn cống rãnh: Từ vấn nạn sức khỏe thành nhiên liệu hàng không quý giá
07:29 21/02/2026
Giao thông xanh
Du lịch đầu xuân Bính Ngọ 2026: Hàng loạt điểm tắc cứng, khách bỏ cuộc ra về
07:28 21/02/2026
Du Lịch
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào cuối tháng 3
07:26 21/02/2026
Thời sự quốc tế
Tổng thống Trump chỉ trích Tòa án Tối cao, tuyên bố áp thêm thuế quan 10%
07:16 21/02/2026
Thời sự quốc tế
Cách làm gỏi gà xé phay giải cứu gà sau Tết
07:00 21/02/2026
Gia đình
Hàng xóm hát karaoke xuyên Tết: Cuộc 'tra tấn' thính giác không hồi kết
07:00 21/02/2026
VTC NEWS TV
Đánh lén đồ đệ 'Võ thánh' Trung Quốc, cao thủ Thiếu Lâm thất bại bẽ bàng
06:55 21/02/2026
Võ Thuật
Cách Indonesia biến đảo thành 'tàu sân bay' giá rẻ
06:51 21/02/2026
Thời sự quốc tế
Giá xăng dầu hôm nay 21/2: Tiếp tục tăng
06:49 21/02/2026
Thị trường
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
06:49 21/02/2026
Thời sự quốc tế
Quả quất cảnh chưng Tết có nên đem làm gia vị, pha nước uống?
06:46 21/02/2026
Tư vấn
Công nghệ 21/2: Apple thử nghiệm kính thông minh với camera kép
06:40 21/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Giá vàng hôm nay 21/2: Bật tăng mạnh mẽ
06:40 21/02/2026
Tin giá vàng
Những bộ phận trên ô tô ít người biết đến công dụng
06:37 21/02/2026
Tư vấn
Chuyên gia dự báo nhóm ngành nên đầu tư cổ phiếu năm 2026
06:30 21/02/2026
Đầu Tư
Người Xơ Đăng tặng nhau loài biệt dược ‘quý hơn vàng’
06:30 21/02/2026
Đời sống
Hơn 30 năm 'gặp gỡ Việt Nam' và tình yêu của hai nhà báo Thụy Điển
06:24 21/02/2026
Tư liệu
Thiên đường hoa sơn tra giữa đại ngàn Tây Bắc vào mùa đẹp nhất năm
06:15 21/02/2026
Tin nóng
Lịch sử đặc biệt của Ngày Quốc tế về Tiếng mẹ đẻ
06:00 21/02/2026
Văn hóa - Giải trí
Dự báo thời tiết mùng 5 Tết: Cả nước đón nắng, miền Nam có nơi nóng hơn 35°C
05:00 21/02/2026
Thời tiết
Tòa án Tối cao Mỹ bác chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump
22:56 20/02/2026
Thế giới
Ukraine và Moldova phá âm mưu ám sát nhà báo, sĩ quan tình báo
22:18 20/02/2026
Thế giới
Na Uy rút bớt quân khỏi Trung Đông sau cảnh báo 'nóng' của ông Trump với Iran
22:18 20/02/2026
Thế giới
Nga: Xe chìm xuống hồ sâu nhất thế giới, du khách Trung Quốc nghi thiệt mạng
22:17 20/02/2026
Thế giới