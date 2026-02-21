Thiên đường hoa sơn tra giữa đại ngàn Tây Bắc vào mùa đẹp nhất năm

Cuối tháng 2 hằng năm, hoa sơn tra ở xã Ngọc Chiến (Sơn La) bắt đầu nở rộ, nhuộm trắng nhiều sườn đồi, bản làng vùng cao. Mùa hoa kéo dài đến khoảng giữa tháng 3, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách ví như “thiên đường hoa trắng” giữa đại ngàn Tây Bắc.
Nổi bật trong vùng là bản Nậm Nghẹp (còn gọi là Nậm Nghiệp), điểm đến thu hút sự quan tâm của khách du lịch những năm gần đây. Bản nằm ở độ cao khoảng 2.000-2.300m so với mực nước biển, cách trung tâm xã Ngọc Chiến khoảng 12km. Toàn bản có 135 hộ dân, 100% là đồng bào H’Mông sinh sống.
Khu vực này được xem là nơi có diện tích sơn tra tập trung lớn, với hơn 1.200ha. Vào mùa hoa, toàn bộ vùng núi như được phủ một lớp trắng trải dài từ chân đồi lên đến các sườn cao.
Khác với hoa mận thường nở ở các thung lũng thấp, hoa sơn tra tại Nậm Nghẹp bung nở trên những triền núi và sườn dốc.
Cây sơn tra có thân cao, tán rộng. Hoa mọc thành từng chùm, năm cánh mỏng màu trắng ngà, ở giữa là nhụy vàng.
Khi nở rộ, cành cây gần như kín hoa. Nhìn từ xa, từng vạt rừng nổi bật giữa nền xanh của núi rừng.
Hoa thường bắt đầu nở từ tháng 2, đạt độ rực rỡ nhất vào giữa tháng 3 và kéo dài trong khoảng một tháng trước khi kết trái. Sau mùa hoa, cây tiếp tục sinh trưởng, đến tháng 9-10 thì quả chín đỏ, bước vào vụ thu hoạch.
Không chỉ là cây trồng có giá trị kinh tế nông - lâm nghiệp, sơn tra còn gắn bó với đời sống của người dân địa phương. Nhiều hộ gia đình coi đây là nguồn thu nhập quan trọng bên cạnh sản xuất nông nghiệp. Quả sơn tra được sử dụng làm rượu, mứt, siro hoặc bán cho thương lái.
Ông Mùa A Sử, người dân bản Nậm Nghẹp, cho biết vài năm gần đây lượng khách đến xem hoa tăng đáng kể. “Trước kia bà con chủ yếu trông vào vụ quả. Những năm gần đây, đến mùa hoa có thêm khách du lịch, một số hộ làm homestay hoặc bán đồ ăn để tăng thu nhập. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chú trọng giữ rừng, không chặt phá cây”, ông Sử nói.
Hoa sơn tra không có màu sắc rực rỡ nhưng tạo ấn tượng bởi sự giản dị. Những căn nhà của người H’Mông nằm xen giữa rừng cây càng làm rõ nét đặc trưng của bản làng vùng cao.
Những năm gần đây, hình ảnh hoa sơn tra Nậm Nghẹp xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, góp phần đưa địa danh này trở thành điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Người dân trong bản đã chỉnh trang nhà cửa, xây dựng một số điểm ngắm hoa, mở dịch vụ lưu trú, ăn uống và cho thuê trang phục dân tộc phục vụ du khách.
Chị Mai, du khách đến từ Hà Nội, cho biết chị lựa chọn Nậm Nghẹp vì muốn tìm một không gian còn giữ được vẻ nguyên sơ. “Hoa nở trên sườn núi cao tạo cảm giác khác biệt so với những nơi tôi từng đến. Không khí mát, cảnh quan rộng và yên tĩnh, phù hợp để nghỉ ngơi và chụp ảnh”, chị Mai chia sẻ.