Thiên đường hoa sơn tra giữa đại ngàn Tây Bắc vào mùa đẹp nhất năm

Ông Mùa A Sử, người dân bản Nậm Nghẹp, cho biết vài năm gần đây lượng khách đến xem hoa tăng đáng kể. “Trước kia bà con chủ yếu trông vào vụ quả. Những năm gần đây, đến mùa hoa có thêm khách du lịch, một số hộ làm homestay hoặc bán đồ ăn để tăng thu nhập. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chú trọng giữ rừng, không chặt phá cây”, ông Sử nói.