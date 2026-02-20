Mùng 10 Tết, hơn 4.000 cử tri TP.HCM bầu cử sớm

(VTC News) -

Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ban hành Kế hoạch bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu thuộc 3 phường xã, là phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn.

Theo kế hoạch, thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h đến 19h ngày 26/2/2026 (mùng 10 Tết), sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3/2026).

Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM đã ban hành kế hoạch bầu cử sớm cho hơn 4.000 cử tri vào mùng 10 Tết.

Tại khu vực bỏ phiếu sớm số 1, số 2, số 3, sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu trên bờ, Tổ bầu cử thực hiện niêm phong và chịu trách nhiệm quản lý thùng phiếu, cho đến khi kiểm phiếu.

Riêng khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng, việc bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7h giờ ngày 26/2 đến 19h ngày 14/3, để cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu của Vietsovpetro thực hiện quyền bầu cử, trước khi làm nhiệm vụ công tác tại các công trình trên biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển…

Sau 19h ngày 15/3, các Tổ bầu cử kiểm phiếu theo các quy định của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, 4 khu vực bỏ phiếu sớm tại TP.HCM, gồm:

Khu vực số 1 phường Phước Thắng với số lượng cử tri khoảng 214 người là cán bộ, chiến sỹ của Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân ở đường 30/4, phường Phước Thắng.

Các đơn vị thực hiện bầu cử sớm vì làm nhiệm vụ đặc thù trên biển, hải đảo hoặc tại các giàn khoan dầu khí, tàu trực chiến, nhà giàn DK1...

Khu vực này cũng sẽ thực hiện bỏ phiếu trên biển với khoảng 237 cử tri, là cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 có lịch công tác, thực hiện nhiệm vụ trên biển trong suốt thời gian trước và sau thời điểm tổ chức bầu cử sớm.

Địa điểm bỏ phiếu trên biển là toàn bộ vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý.

Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc phường Phước Thắng, bao gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố, với khoảng 85 cử tri là cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ của Khu vực bỏ phiếu số 2 là Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng.

Tại khu vực này cũng thực hiện bỏ phiếu trên biển đối với khoảng 309 cử tri, là cán bộ, chiến sỹ công tác, thực hiện nhiệm vụ trên biển trong suốt thời gian trước và sau thời điểm tổ chức bầu cử sớm thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực.

Địa điểm bỏ phiếu trên biển là khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia mở rộng; Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Campuchia.

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc xã Long Sơn, gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, với khoảng 120 cử tri là cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân xã Long Sơn.

Khu vực số 3 cũng có khoảng 330 cử tri bỏ phiếu trên biển, là cán bộ, chiến sỹ có lịch công tác, thực hiện nhiệm vụ tại 15 nhà giàn DK1, khoảng 14 tàu trực trên biển và các tàu cá quanh khu vực.

Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng, với khoảng 2.800 cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu đang thi công, làm việc trên các công trình biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển... của Vietsovpetro.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

TP.HCM cũng tính đến phương án thời tiết xấu khiến hòm phiếu không thể đưa về đất liền đúng ngày 15/3, sẽ xử lý theo Thông tư 21 của Bộ Nội vụ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ngày 15/3 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.