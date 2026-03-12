Nhóm ‘quái xế’ mang đinh ba rượt đuổi, đâm người trọng thương ở Hà Nội

Ngày 11 và 12/3, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Lê Việt Anh (SN 2007), Nguyễn Hữu Bách (SN 2006), Lê Quốc Bảo (SN 2008, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên) cùng 24 bị cáo khác ra xét xử về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với nhóm Thảo Bánh (chưa xác định), nên ngày 20/4/2025 Lê Quốc Bảo bàn bạc với nhóm bạn chuẩn bị, chế tạo 4 thanh tuýp sắt gắn dao, 1 thanh tuýp sắt gắn đinh ba để đi đánh nhau.

Khoảng 19h30 ngày 26/4/2025, Bảo nhắn tin, gọi điện tụ tập 30 đối tượng mang theo 5 tuýp sắt trên đi từ xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên đến một khu đô thị tại xã Gia Lâm, Hà Nội để “giao chiến”.

Trên đường đi, nhóm "quái xế" phóng xe máy với tốc độ cao, lạng lách, bấm còi, nẹt bô, cầm theo hung khí, hú hét, chửi bới, gây rối trật tự công cộng, dọa đánh người đi đường, khiến nhiều người hoảng sợ.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: TN)

Khi nhóm Lê Quốc Bảo đi đến đoạn đường Sao Biển 23, thuộc địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ (TP Hà Nội) thì gặp nhóm 6 người của anh Lê Hồng A. đi xe máy ngược chiều. Khi đó, Nguyễn Hữu Bách, Lê Việt Anh (nhóm Bảo) hô hoán cả nhóm đuổi đánh nhóm anh Lê Hồng A.

Thấy vậy, nhóm anh A. bỏ chạy. Bách chở Việt Anh dẫn đầu cả nhóm hô hoán, truy đuổi nhóm anh A.

Khi đến số nhà SB23-275 đường Sao Biển 23, xe của Bách đuổi kịp xe của anh A. Bị cáo Việt Anh ngồi sau cầm tuýp sắt gắn đinh ba đâm 1 nhát vào vùng vai, lưng trái của anh Hồng A., xuyên phần mềm vào thùy trên phổi trái, tới tim thất trái của nạn nhân.

Gây án xong, cả nhóm bỏ chạy về phía Quốc lộ 5.

Anh Lê Hồng A. bị thương nặng. Nhờ được bạn bè và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, anh A. thoát chết nhưng chịu thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 44%.

Ngày 29/4/2025, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Lê Việt Anh và 3 đồng phạm là Nguyễn Hữu Bách, Chu Ngọc Đông, Đỗ Đức Phát để điều tra về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 29/4/2025 và ngày 3/5/2025, Lê Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc Thiệp, Dương Văn Vũ, Phạm Quang Quyền, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thành Duy, Chu Hải Đại Phát, Đặng Minh An, Vũ Minh Đức, Lê Minh Quân đã đến cơ quan điều tra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Đến ngày 15/5/2025, ngày 27/7/2025, CQĐT ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Hoàng, Trần Quốc Hiệu, Trịnh Hoài Đức, Dương Văn Tiến về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi xem xét, chiều nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Việt Anh cùng Nguyễn Hữu Bách lần lượt mức án 10 năm tù và 13 năm 6 tháng tù về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Cùng bị truy tố về 2 tội danh trên, bị cáo Lê Quốc Bảo nhận án 9 năm 6 tháng tù; Chu Ngọc Đông: 12 năm 6 tháng tù; Dương Văn Vũ: 8 năm tù.

Các bị cáo khác nhận án từ 18 tháng đến 8 năm tù về các tội danh bị truy tố.