Hành trình truy xét, bắt 2 nghi phạm người nước ngoài nổ súng giết người tại TP.HCM

Sáng 26/5, Công an TP.HCM tổ chức buổi công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra tối 21/5 tại phường Bến Thành, khiến một người nước ngoài tử vong và một người khác bị thương.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h10 ngày 21/5, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo về vụ giết người do 2 nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây ra.

Tại hiện trường, Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Australia) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ; Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Australia) bị bắn một phát, trọng thương và đang được điều trị tích cực.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm.

Lực lượng chức năng đồng thời ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy để xác định hướng di chuyển, lộ trình tẩu thoát của nhóm gây án.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi công bố thông tin.

Sau chưa đầy 24 giờ điều tra, công an xác định 2 nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoan), được xác định là người trực tiếp nổ súng và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoan), đồng phạm trong vụ án.

Theo Công an TP.HCM, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, chưa đầy 72 giờ sau khi gây án.

Nghi phạm Vaa Vaa tại trụ sở Công an TP.HCM. (Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp)

Bước đầu tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai nhận thực hiện vụ nổ súng theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Ngày 14/5, cả hai nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó theo dõi quy luật sinh hoạt của 2 nạn nhân.

Tối 21/5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa rời nhà hàng Cee’f, đường Trương Định, phường Bến Thành, 2 nghi phạm tiếp cận và nổ 3 phát súng, khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Nghi phạm Tafia Steve tại trụ sở Công an TP.HCM. (Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp)

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steve để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, làm nghề vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra hành vi không tố giác tội phạm và giúp sức cho quá trình lẩn trốn của các nghi phạm.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan.