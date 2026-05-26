Clip so sánh khách Tây và khách Ta khi đi biển khiến dân mạng cười bò

Clip hai sắc thái đối nghịch khi du lịch biển khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @danangcochi)

Miền Bắc và miền Trung đang trải qua một trong những đợt nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 38 - 40℃. Thế nhưng tại bãi biển, du khách nước ngoài vẫn thoải mái tắm nắng.

Một clip đang nổi trên mạng xã hội ghi lại cảnh các vị khách Tây đang hào hứng phơi mình trên bãi cỏ sát bờ biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Đối với họ, cái nắng ở biển miền Trung như món quà tuyệt vời để nhuộm da và rèn luyện thể thao.

Hình ảnh các anh chàng ngoại quốc thoải mái cởi trần, tập xà và nằm thư giãn dưới ánh mặt trời trông tràn đầy năng lượng. Trái ngược với sự hưởng thụ đó là nỗ lực tránh nắng hoàn toàn của nhóm bạn trẻ Việt Nam. Để cái nóng đổ lửa không nhuộm đen da, dù trời rất nóng, họ vẫn mặc kín mít với áo áo khoác chống nắng có mũ, hoặc áo dài tay kín cổ kèm mũ rộng, nón lá.

Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác. Cư dân mạng bật cười, bình luận về sự tương phản này: "Đúng là Tây đến để tận hưởng ánh nắng, còn ta thì chỉ muốn mang cả cái tủ quần áo chống nắng ra để che chở cho làn da. Khách Tây sang nước ta phơi da cũng như ta sang trời nước họ nghịch tuyết vậy, người bản xứ thấy mệt mỏi chứ người du lịch rất thích thú là đằng khác"; "Nắng Đà Nẵng không làm em cháy túi, nhưng chắc chắn làm em cháy da là có thật".

Tuyết Nguyễn bình luận: "Các anh trắng thì tắm nắng đen chút không sao, chứ dân mình là cứ phải combo áo khoác ninja, nón lá che kín mặt, tay cầm quả dừa giải nhiệt cho nó chắc cú".

"Ai từng sống ở bên châu Âu hay mấy nước xứ lạnh mới hiểu vì sao họ tắm nắng bất chấp như vậy. Bên đó mùa đông có khi cả tháng không thấy mặt trời, âm u trầm cảm dã man luôn. Khi sang Đà Nẵng thấy nắng vàng biển xanh là họ sướng rơn, phải lao ra sạc pin cho cơ thể ngay lập tức chứ không sợ đen như mình đâu", Ngọc Oanh viết.

Nhiều cư dân mạng cho biết mình không có đủ dũng cảm để tắm nắng như khách Tây. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người tuy biết rõ sự khác biệt Đông - Tây trong việc phản ứng với ánh nắng nhưng vẫn không khỏi thán phục những du khách phơi mình trong ngày nắng đỉnh điểm: "Nhìn mấy anh Tây cởi trần, nhuộm da dưới cái nắng 38℃ của miền Trung mà tôi muốn bái phục cái sự chịu chơi này thực sự"; "Da họ chắc làm bằng chất liệu đặc biệt gì đó chứ da tôi mà ra đứng thế kia năm phút là chuyển sang chế độ "bò né" ngay lập tức. Đang nằm thì phải 15 phút lật một lần, không là cháy sém"...

Xem clip, nhiều người chia sẻ kỷ niệm đi du lịch đúng đợt nắng nóng cao điểm. Hải Yến chia sẻ: "Trước khi đi biển, đứa nào cũng mạnh miệng bảo sẽ diện bikini, chụp ảnh sống ảo rực rỡ ngoài bãi cát cho bằng bạn bằng bè. Kết quả là vừa đến nơi thấy nắng 39℃, cả lũ nhìn nhau rồi tự động vào quán cà phê ngồi chém gió từ sáng đến chiều. Đúng là đi biển cốt để thay đổi không khí hít thở".

Mỹ An viết: "Hồi đó hứng lên đi phượt bằng xe máy trúng đợt nắng nóng cao điểm. Đi trên đường mà hơi nóng từ mặt đường nhựa nó thốc thẳng vào mặt. Lúc đi đường đèo chẳng còn thấy thơ mộng, cả lũ chỉ chực chờ xem sắp đến chỗ dừng nghỉ trưa để giải nhiệt".