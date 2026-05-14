Xem clip khách Tây lấm lem bắt cá ở Ninh Bình, dân mạng ước bỏ phố về quê

Clip khách Tây về quê "bắt cá và trồng thêm rau" khiến nhiều dân mạng thích thú. (Nguồn: @michaelhake66)

Đoạn clip nhóm du khách Tây lấm lem bùn đất bắt cá, rồi mặc trang phục áo ngũ thân của người dân miền Bắc xưa đi tưới từng luống rau ở Ninh Bình đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Vẻ tận hưởng thú điền viên của họ thể hiện qua sự chăm chú và nụ cười rạng rỡ khiến nhiều bạn trẻ không khỏi ghen tị.

Hoạt động trên là một phần trong tour du lịch tại Tam Cốc, Ninh Bình. Người đăng tải clip chia sẻ thành quả: "Giữa tiếng hò reo náo nhiệt, anh David đến từ Mỹ đã xuất sắc trở thành 'ngư dân' may mắn nhất khi tóm gọn được một chú cá chép siêu to khổng lồ.

Bắt cá xong, trong lúc chờ đợi những món quà từ ao hồ được chế biến thành bữa trưa thơm phức, cả đoàn lại cùng nhau ra vườn xới đất trồng cà chua. Dưới sự hướng dẫn tận tình, những vị khách từ Pháp, Australia, Mỹ không ngần ngại cầm cuốc, vun xới từng luống đất tơi xốp và cẩn thận đặt xuống những mầm xanh hy vọng".

Vẻ tự tại và niềm vui thuần khiết từ những công việc chân tay giản dị này khiến không ít người trẻ nhận ra khả năng "chữa lành" của công việc trồng rau bắt cá. Khánh Toàn viết: "Bất ngờ thật sự khi thấy những người ngoại quốc lại trân trọng cuộc sống điền viên của mình đến vậy. Nhìn cái cách họ chăm chút từng luống rau, mình thấy thêm yêu thêm nông nghiệp. Hóa ra niềm vui thuần khiết nhất lại nằm ngay ở những trải nghiệm mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên như thế này".

Không ít bạn trẻ đang chịu áp lực công việc đùa rằng xem clip, họ muốn "bỏ phố về quê" ngay lập tức. "Sếp có thể mắng chứ con cá con gà nó chỉ biết kêu thôi, tâm hồn thanh thản hơn hẳn. Tôi đã nộp đơn nghỉ việc và đang trên đường đi mua ủng cao cổ để về quê lội ao cho chuyên nghiệp đây, hẹn gặp lại các bạn ở phiên chợ rau buổi sáng nhé", Duy Kiên dí dỏm bình luận.

Nguyễn Thành chia sẻ: "Tôi muốn đóng gói cả cái laptop gửi về cho sếp rồi về quê bắt cá ngay lập tức. Cần gì lương tháng chục triệu, chỉ cần một ao cá đầy, một vườn rau xanh và một tâm hồn không có tiếng thông báo Slack là đủ sống thọ thêm vài chục tuổi rồi. Các đồng chí ở lại phố thị mạnh giỏi, tôi về với đất mẹ đây".

Dân mạng bảo nhìn người khác làm nông mà mình cũng được chữa lành lây. (Ảnh chụp màn hình)

Phản hồi những bình luận này, nhiều cư dân mạng "khuyến cáo" rằng chuyện bỏ phố về quê không đơn giản như vậy: "Có sự khác biệt lớn giữa làm nông để thay đổi không khí và thực sự coi đó là công việc mưu sinh đó nha"; "Cá chưa bắt được con nào mà muỗi rừng đã mở tiệc buffet trên đôi chân mình rồi. Thôi thì nhường suất 'vườn - ao - chuồng' này cho những bạn quá xa lạ với nông thôn"...

Thu Huyền bình luận: "Tôi biết thừa, về quê được ba bữa thiếu trà sữa với Shopee là lại "vắt chân lên cổ" chạy ngược về phố ngay ấy mà. Cuộc sống điền viên chỉ đẹp nhất khi chúng ta là người đứng trên bờ xem clip thôi".

Nhiều bạn trẻ cảm thán về chuyện "ai cũng thích thú với những thứ không giống với cuộc sống thường ngày của mình" và đó chính là cơ hội để các tour du lịch trải nghiệm hút khách: "Mình ở đây thì mơ về hào quang rực rỡ ở New York hay Paris, còn họ lại lặn lội nửa vòng Trái đất sang đây chỉ để được trải nghiệm làm nông".

"Đúng là 'của lạ bằng tạ của quen', tôi ở quê chỉ mong thoát cảnh lội bùn, vậy mà nhìn anh Tây hăng hái thế này"; "Hóa ra những điều giản dị nhất của Việt Nam lại là báu vật trong mắt bạn bè quốc tế, tự hào thực sự"...

"Thật không thể tin được là những công việc chân tay vất vả hằng ngày lại có thể trở thành một đặc sản du lịch hút khách đến thế. Nhìn nụ cười của vị khách ấy khi bắt được con cá, mình nhận ra nông nghiệp nước mình không chỉ nuôi sống con người mà còn có sức mạnh chữa lành tâm hồn cực lớn", Vũ Chi bình luận.

Nhiều cư dân mạng bình luận về tiềm năng lớn của du lịch nội địa khi khai thác trải nghiệm làm nông kiểu cổ truyền, hướng đến du khách quốc tế. Mai Trang chia sẻ: "Xem clip mà thấy nể anh khách một, nể sự sáng tạo của ngành du lịch mình mười. Thay vì đi resort sang chảnh, họ chọn lội bùn chăm cây để hiểu về văn hóa. Việt Nam mình còn quá nhiều tiềm năng từ chính những luống rau hay ao cá mà đôi khi người trẻ chúng ta lại vô tình bỏ qua".