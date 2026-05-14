Video: Chưa vội ăn mừng dự World Cup, U17 Việt Nam cúi chào tôn trọng đối thủ

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc U17 Việt Nam ăn mừng dự World Cup, không quên cúi chào đối thủ.

Sáng 14/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi giành quyền tham dự U17 World Cup sau trận thắng U17 UAE 3-2. Kết thúc trận đấu, trước khi niềm vui vỡ òa, Chu Ngọc Nguyễn Lực dẫn toàn thể đồng đội tiến về khu vực kỹ thuật của đối thủ để cúi chào.

Đây là hành động quen thuộc của các đội tuyển trẻ Việt Nam để thể hiện sự tôn trọng với đối thủ, bất kể thắng hay thua. Sau khi cúi chào và vỗ tay hướng về phía ban huấn luyện, cầu thủ U17 UAE, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland mới chạy vào sân tận hưởng niềm vui.

U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE để giành quyền tham dự World Cup U17.

Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE giúp bóng đá Việt Nam lần thứ 5 xuất hiện ở đấu trường World Cup (lần đầu tiên ở cấp độ U17 nam). Trước đó, các đại diện của Việt Nam từng thi đấu ở World Cup futsal (2 lần vào các năm 2016, 2021), World Cup U20 năm 2017, World Cup nữ năm 2023.

World Cup U17 2026 diễn ra tại Qatar từ 19/11 đến 13/12. Giải đấu có 48 đội tuyển tham dự.

Năm 2026 chứng kiến một dấu mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội tuyển trẻ đứng đầu bảng tại các giải châu Á trong cùng một năm. Sau thành tích của U23 Việt Nam hồi tháng 1, đến lượt U17 Việt Nam tạo nên cột mốc đáng nhớ tại giải U17 châu Á 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam nhận được số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho chiến tích giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Thậm chí, nếu gây bất ngờ trước U17 Australia ở vòng tứ kết để tiến xa hơn tại giải U17 châu Á 2026 số tiền thưởng của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ tăng lên.