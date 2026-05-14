Tin thế giới nổi bật trong ngày 14/5

(VTC News) -

Trong bản tin tổng hợp tin quốc tế nổi bật sáng 14/5, các diễn biến chính tập trung vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng dàn CEO công nghệ hàng đầu, cảnh báo mới của Mỹ về chương trình hạt nhân Iran, động thái thay tỉnh trưởng tại hai vùng biên giới Nga, dịch cúm dạ dày trên du thuyền ở Pháp và căng thẳng mới giữa Iran với Kuwait tại vùng Vịnh.

Ông Trump đến Trung Quốc cùng dàn CEO Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh được chờ đợi từ lâu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn còn nhiều bất đồng về thương mại và công nghệ.

Tháp tùng ông Trump là hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ như CEO Tesla Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Apple Tim Cook, CEO Boeing Kelly Ortberg và CEO BlackRock Larry Fink.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cùng đoàn doanh nghiệp đến Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Theo lịch trình, ông Trump sẽ có cuộc gặp song phương với ông Tập Cận Bình, tham dự quốc yến và các hoạt động ngoại giao tại Bắc Kinh trước khi rời Trung Quốc vào ngày 15/5.

Các cuộc thảo luận dự kiến xoay quanh thuế quan, đất hiếm, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, Đài Loan và xung đột Iran. Ông Trump cho biết mong muốn Trung Quốc “mở cửa” hơn với doanh nghiệp Mỹ và kỳ vọng hội nghị sẽ mang lại “những điều tuyệt vời”.

Trong diễn biến đáng chú ý, CEO Nvidia Jensen Huang được bổ sung vào đoàn công tác vào phút chót sau khi ông Trump trực tiếp gọi điện mời tham gia chuyến đi.

Mỹ cảnh báo Iran tiến rất gần vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 13/5 tuyên bố Iran đang “tiến rất gần” tới khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân và chỉ còn “vài tuần nữa” là có thể làm giàu uranium tới cấp độ dùng cho vũ khí.

Theo ông Wright, Iran hiện sở hữu lượng uranium làm giàu ở mức 20% và 60%, điều mà Washington coi là “rất đáng lo ngại”.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. (Ảnh: Getty)

Ông Wright nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Mỹ là chấm dứt hoàn toàn chương trình làm giàu uranium của Tehran nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu của Washington là ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp áp lực kinh tế trong nước.

Nga thay tỉnh trưởng hai vùng giáp Ukraine

Điện Kremlin ngày 13/5 thông báo tỉnh trưởng hai vùng Belgorod và Bryansk đã từ chức theo nguyện vọng cá nhân và được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm người thay thế.

Belgorod và Bryansk là hai tỉnh biên giới thường xuyên hứng chịu các cuộc tập kích trong xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo truyền thông Nga, ông Alexander Shuvaev - một tướng quân đội từng tham gia chiến dịch tại Ukraine - được bổ nhiệm thay ông Vyacheslav Gladkov tại Belgorod, trong khi chuyên gia ngân hàng và pháp lý Yegor Kovalchuk tiếp quản vị trí của ông Alexander Bogomaz tại Bryansk.

Giới quan sát Nga cho rằng việc thay đổi lãnh đạo địa phương diễn ra trong bối cảnh Moskva muốn củng cố bộ máy quản lý tại các khu vực biên giới chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến sự.

Cúm dạ dày bùng phát trên du thuyền ở Pháp

Du thuyền Ambition chở hơn 1.700 người đã ghi nhận đợt bùng phát cúm dạ dày khi cập cảng Bordeaux ở miền tây nước Pháp ngày 12/5.

Theo giới chức y tế Pháp, khoảng 80 người trên tàu xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính như nôn mửa và tiêu chảy. Kết quả xét nghiệm xác nhận đây là bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do virus gây ra. Nhà chức trách cho biết những người không có triệu chứng được phép rời tàu, trong khi các ca nhiễm tiếp tục cách ly.

Một hành khách người Anh 92 tuổi tử vong trên tàu do đau tim, song giới chức khẳng định trường hợp này không liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh.

(Ảnh minh hoạ)

Iran tuyên bố có “quyền đáp trả” Kuwait

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 13/5 tuyên bố Tehran có quyền đáp trả sau khi Kuwait bắt giữ 4 công dân Iran bị cáo buộc tìm cách xâm nhập đảo Bubiyan bằng đường biển.

Theo Bộ Nội vụ Kuwait, trong số những người bị bắt có hai đại tá hải quân và họ được cho là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tehran bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi đây là hành động “vô căn cứ” và yêu cầu Kuwait trả tự do ngay lập tức cho các công dân Iran.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang đạt được tiến triển, dù Mỹ vẫn giữ “lằn ranh đỏ” là không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.