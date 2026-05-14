Bộ trưởng Mỹ: Iran đang ‘tiến rất gần’ đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

Hôm 13/5, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các nhà lập pháp rằng Iran đang "tiến rất gần" đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân và khẳng định nước này chỉ còn "vài tuần nữa" là có thể làm giàu một tấn uranium lên mức độ dùng để chế tạo vũ khí.

“Gần đến mức đáng sợ. Họ chỉ còn vài tuần nữa thôi là có thể làm giàu uranium lên cấp độ chế tạo vũ khí. Vẫn còn một quá trình chế tạo vũ khí diễn ra sau đó, nhưng họ đã rất gần với việc chế tạo vũ khí hạt nhân rồi", ông Wright nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tại phiên điều trần về Iran.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. (Ảnh: Getty)

Làm giàu uranium vượt ngưỡng nhất định khoảng 90% có nghĩa là nó có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Khi được Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal hỏi về tình trạng của 11 tấn uranium khác mà Iran được cho là đang sở hữu, ông Wright cho biết mức độ làm giàu dao động lên đến 60%, dù Iran có "rất nhiều" uranium làm giàu ở mức 20%, điều mà ông gọi là "rất đáng lo ngại".

Sau đó, ông Blumenthal hỏi ông Wright liệu Tổng thống Donald Trump có cần phải truy quét toàn bộ kho dự trữ uranium của Iran để ngăn chặn quá trình làm giàu uranium hay không.

Bộ trưởng Wright nói: “Tôi nghĩ đó là chiến lược khôn ngoan. Mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn việc làm giàu uranium trong tương lai. Đúng vậy, để có một thế giới an toàn, chúng ta cần chấm dứt chương trình hạt nhân của họ".

Nhiều quan chức trong chính quyền ông Trump cũng viện dẫn kho dự trữ uranium làm giàu của Iran như một phần lý do cho cuộc chiến với Iran.

Trước đó, ông Trump tuyên bố những khó khăn tài chính của người dân Mỹ không ảnh hưởng tới các quyết định của ông trong nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột với Iran, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi được phóng viên hỏi liệu tình hình tài chính của người Mỹ có thúc đẩy ông sớm đạt thỏa thuận hay không, ông Trump trả lời: “Hoàn toàn không. Điều duy nhất quan trọng khi tôi nói về Iran là họ không thể có vũ khí hạt nhân”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ về tình hình tài chính của người Mỹ. Tôi không nghĩ về bất kỳ ai. Tôi chỉ nghĩ đến một điều: Chúng ta không thể để Iran có vũ khí hạt nhân. Đó là tất cả. Đó là điều duy nhất thúc đẩy tôi".