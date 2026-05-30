Nếu xe hỏng do xăng E10, ai chịu trách nhiệm?

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, Bộ Công Thương đã công bố bộ tài liệu gồm 85 câu hỏi - đáp nhằm giải thích những vấn đề người dân quan tâm về loại nhiên liệu này. Một trong những nội dung được chú ý là trách nhiệm của các bên trong trường hợp phương tiện bị hỏng và nguyên nhân được xác định đến từ xăng E10.

Bộ Công Thương khẳng định: "Nếu có đủ bằng chứng chứng minh là lỗi do xăng E10 gây ra thì trước hết là đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm, sau đó đến cơ quan Nhà nước quản lý xăng dầu".

Liên quan đến những lo ngại về ảnh hưởng của E10 đối với động cơ, Bộ Công Thương cho biết trước khi ban hành lộ trình triển khai, cơ quan quản lý đã thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm trong nước, tham khảo tài liệu và kinh nghiệm từ các quốc gia đã sử dụng xăng sinh học từ nhiều chục năm trước. Bên cạnh đó, nhiều hội thảo trong nước và quốc tế cũng được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia về nhiên liệu và động cơ.

Nhiều câu hỏi về xăng E10 của chủ phương tiện được Bộ Công Thương giải đáp.

Theo giải đáp của Bộ Công Thương, rất khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về khả năng vận hành khi sử dụng xăng E10 trong điều kiện bình thường.

Cơ quan này cho biết các thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại các quốc gia đã áp dụng trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ.

Bên cạnh đó, chất lượng nhiên liệu cũng là một yếu tố quan trọng. Đối với trường hợp người dân phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ chất lượng nhiên liệu không bảo đảm, Bộ Công Thương khuyến cáo nên dừng sử dụng, phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu, đồng thời đưa phương tiện tới các cơ sở kỹ thuật uy tín để kiểm tra.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), xăng E10 đạt chuẩn có trị số Octane tương đương, thậm chí cao hơn xăng khoáng, nên vẫn đảm bảo quá trình cháy ổn định. Các hiện tượng vận hành bất thường nếu có thường xuất phát từ xăng bị pha tạp chất hoặc lẫn nước.

“Hiện tượng ăn mòn hay lão hóa gioăng cao su sẽ không xảy ra nếu xe sử dụng đúng loại xăng E10 đạt quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN”, đại diện VAMA khẳng định.

Về khả năng tương thích, Bộ Công Thương cho biết hầu hết các loại ô tô và xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều sử dụng được xăng E10. Ngoại lệ chỉ gồm một dòng xe tải hạng nhẹ được sản xuất trong giai đoạn 1996-2023 (hiện đã ngừng sản xuất) và một số ít mẫu xe máy đời cũ của Suzuki chưa khẳng định tương thích với nhiên liệu E10.

Xăng E10 được bán trên toàn quốc từ 1/6.

Chủ xe cũng được khuyến cáo không cần điều chỉnh động cơ khi chuyển sang dùng E10, tuy nhiên đối với các động cơ đời cũ, nên tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Đối với các động cơ chạy xăng khác như máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy thổi lá hay máy nông nghiệp sản xuất trong những năm gần đây được đánh giá đều tương thích với loại nhiên liệu này.

Các mẫu ô tô, xe máy, động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… quá cũ, không khẳng định sự tương thích với xăng E10 được khuyến nghị nên dùng xăng E5.

Bộ Công Thương cũng cho biết xăng E10 phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Theo cơ quan này, nhiều quốc gia có điều kiện khí hậu tương đồng như Trung Quốc, Thái Lan và Philippines đã sử dụng xăng E10 từ nhiều năm trước.