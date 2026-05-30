Gia đình nam sinh đa chấn thương cảm ơn bạn đọc ủng hộ hơn 353 triệu đồng

Hoàn cảnh của em Lê Tiến Dũng (16 tuổi, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình) được phản ánh trong bài viết "Mẹ chưa lành vết mổ vẫn nhịn ăn, cha xe ôm định bán 'cần câu cơm' cứu con".

Em gặp tai nạn giao thông với hàng loạt chấn thương nặng như chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng, phù não, chấn thương cột sống cổ, đụng dập phổi và gãy xương đùi. Tính mạng của Dũng từng phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị hồi sức tích cực.

Hình ảnh Dũng thời điểm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Hiền Loan)

Tai nạn bất ngờ khiến gia đình vốn đã khó khăn rơi vào cảnh kiệt quệ. Mẹ Dũng sức khỏe suy giảm sau ca phẫu thuật khớp gối năm 2024, không còn khả năng lao động nặng. Cha em làm nghề chạy xe công nghệ với thu nhập bấp bênh, là nguồn thu chính của cả gia đình. Để cứu con, gia đình phải vay mượn khắp nơi, gánh khoản nợ hơn 120 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Sau khi bài viết được đăng tải, đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình. Tổng số tiền quyên góp đạt 353.826.860 đồng, mang đến nguồn động viên lớn lao cho hành trình điều trị còn nhiều gian nan của Dũng.

Đón nhận tấm lòng của cộng đồng, anh Lê Anh Tuấn - bố của Dũng, xúc động gửi lời cảm ơn tới ban biên tập, bạn đọc và các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

"Gia đình tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người đã yêu thương và giúp đỡ cháu. Số tiền ủng hộ không chỉ giúp chúng tôi có thêm kinh phí điều trị mà còn tiếp thêm hy vọng để gia đình tiếp tục đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước", anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, sau gần 3 tháng điều trị, Dũng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Hiện em có thể mở mắt và cử động chân tay nhẹ nhưng khả năng nhận biết còn rất hạn chế.

Trong quá trình nằm điều trị kéo dài, Dũng bị hoại tử nhiều vùng da lớn ở đầu, vai, lưng, mông và gót chân. Hiện em đang tiếp tục được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Các vùng tổn thương đã được ghép da nhưng chưa bám chắc hoàn toàn và có dấu hiệu co kéo, cần tiếp tục theo dõi, can thiệp và phục hồi chức năng lâu dài.

Anh Tuấn - bố của Dũng thay mặt gia đình đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc.

Gia đình cho biết toàn bộ số tiền bạn đọc hỗ trợ sẽ được sử dụng cho việc điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc Dũng trong thời gian tới. Sau khi hoàn thành liệu trình tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, em dự kiến sẽ được chuyển về bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị phục hồi.

"Con đường phía trước còn rất dài nhưng nhờ sự sẻ chia của mọi người, gia đình tôi có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những tấm lòng đã giúp đỡ Dũng", anh Tuấn nghẹn ngào nói.