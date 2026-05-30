Thi lớp 10 Hà Nội 2026: 1 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

Theo thống kê nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 123.681 thí sinh dự thi trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,68%. 401 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn tiếng Anh.

Các thí sinh đã hoàn thành môn tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội chiều 30/5.

Tại 224 điểm thi trên địa bàn thành phố, công tác tổ chức thi được triển khai với 5.300 phòng thi không chuyên và 385 phòng thi dự phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Đối với thí sinh, ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Ngoài ra, có 5 thí sinh được hỗ trợ làm bài thi do vấn đề sức khỏe, với sự phối hợp của lực lượng y tế tại các điểm thi.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến 15h ngày 30/5, các điểm thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Hà Nội năm nay có hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi, tiếp tục là một trong những kỳ thi tuyển sinh có quy mô lớn nhất cả nước.