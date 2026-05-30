Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung

Theo tuyên bố, với tư cách là những đối tác tin cậy, hai bên thống nhất tiếp tục tham vấn thường xuyên về các vấn đề kinh tế vĩ mô, tài chính và tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Hoa Kỳ cùng tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Điều lệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong đó không thao túng tỷ giá hoặc hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm ngăn cản sự điều chỉnh cán cân thanh toán hoặc tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố Tuyên bố chung về tiền tệ.

Hai bên cũng thống nhất rằng các biện pháp kinh tế vĩ mô hoặc kiểm soát dòng vốn không được sử dụng với mục đích tác động đến tỷ giá để phục vụ cạnh tranh. Các công cụ đầu tư của Chính phủ, bao gồm quỹ hưu trí hoặc hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm tìm kiếm lợi nhuận và đa dạng hóa danh mục đầu tư, cũng không được triển khai vì mục tiêu tác động đến tỷ giá hối đoái.

Tuyên bố chung khẳng định can thiệp trên thị trường ngoại hối là công cụ phù hợp trong một số trường hợp nhằm ứng phó với các áp lực tăng hoặc giảm giá của đồng tiền, góp phần hạn chế biến động tỷ giá quá mức và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong quá trình phát triển thị trường tài chính.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao tính minh bạch trong chính sách và hoạt động tỷ giá. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ công bố số liệu mua ngoại tệ ròng hàng năm (bao gồm các giao dịch giao ngay và kỳ hạn) với độ trễ ba tháng, bắt đầu từ năm 2027.

Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố số liệu dự trữ ngoại hối và vị thế kỳ hạn theo chuẩn Biểu mẫu Dữ liệu Dự trữ Quốc tế và Thanh khoản Ngoại tệ của IMF từ năm 2027.