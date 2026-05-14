Con đường 'hot' nhất miền Tây: Nông dân đội nắng bán sầu riêng cả ngày

Sầu riêng được bày bán dọc tuyến đường ở Cần Thơ giữa mùa rớt giá.

Dọc các tuyến đường ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nhà vườn dựng tạm mái che, bày bán sầu riêng ngay bên lề đường để tự tìm đầu ra khi giá xuống thấp kỷ lục. Không ít người cho biết dù cực nhọc hơn bán cho thương lái nhưng vẫn phải cố gắng bám trụ để giảm bớt thua lỗ.

Những ngày gần đây, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ, “gây sốt” trên mạng xã hội khi nhiều nhà vườn mang sầu riêng ra bán dọc hai bên đường. Nhiều người ví von đây là “con đường thơm nhất miền Tây”, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến mua sầu riêng.

Sầu riêng được bày bán dọc đường với giá dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, mức thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Nhiều nhà vườn cho biết do thương lái chỉ thu mua khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg, không đủ bù chi phí phân bón và chăm sóc nên họ chọn cách tự mang hàng ra lề đường bán lẻ để gỡ gạc phần nào vốn đầu tư sau một mùa vụ đầy khó khăn.

Chị Nguyễn Trang Ánh Loan (35 tuổi, xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ) cho biết, giá phân bón tăng cao trong khi thương lái chỉ trả khoảng 20.000 đồng/kg khiến chị quyết định không bán xô tại vườn. Mỗi ngày, chị chỉ mang những trái chín cây tự rụng ra bán lẻ với hy vọng kiếm thêm chút tiền trang trải chi phí chăm sóc vườn.

Những hộp cơm sầu riêng được các nhà vườn tách sẵn và bán với giá khoảng 150.000 đồng/kg. Nhiều khách hàng lựa chọn mua cơm thay vì nguyên trái để tiện mang đi, đồng thời có thể kiểm tra trực tiếp chất lượng múi sầu riêng trước khi mua.

Trong lúc buôn bán, chị Loan vẫn tranh thủ chăm con nhỏ ngay tại sạp sầu riêng ven đường. Do con gái bị bệnh, chị phải đưa bé theo cùng để tiện chăm sóc, vừa bán hàng vừa tất bật lo cho con giữa cái nắng oi bức của những ngày cao điểm mùa sầu riêng.

Nhà vườn tất bật vận chuyển sầu riêng bằng xe máy ra điểm bán ven đường. Để đưa được trái từ vườn ra lề đường, nhiều người phải trải qua nhiều công đoạn như tự hái trái, chuyển xuống ghe, đưa từ ghe lên bờ rồi tiếp tục chở bằng xe máy ra điểm bán, vất vả hơn nhiều so với việc bán trực tiếp cho thương lái như trước đây.

Các điểm bán sầu riêng dọc đường luôn tấp nập người dân và du khách ghé mua từ sáng đến chiều. Nhiều nhà vườn cho biết mỗi ngày bán được vài trăm ký, những hôm đông khách có thể tiêu thụ từ 1 - 2 tấn sầu riêng, phần nào giúp họ gỡ gạc chi phí trong bối cảnh giá tại vườn giảm sâu.

Dưới cái nắng gay gắt bên đường Nguyễn Văn Cừ, bà Trần Thị Đậm (70 tuổi) vẫn miệt mài ngồi bán từng trái sầu riêng. Năm nay, giá sầu riêng giảm mạnh chỉ còn khoảng một nửa so với năm ngoái khiến nhiều nhà vườn lao đao.

Gia đình bà Trần Thị Đậm cùng trồng khoảng 10 công sầu riêng, riêng tiền phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho vụ mùa năm nay đã tốn hơn 100 triệu đồng. Nếu như năm ngoái nhà vườn còn thu về khoảng 300 - 400 triệu đồng thì năm nay, trước tình trạng giá sầu riêng lao dốc, bà cho biết chắc chắn sẽ bị thua lỗ.

Chị Đinh Hồng Hà (bên phải), du khách đến từ Hà Nội, thích thú khi lần đầu trải nghiệm “con đường sầu riêng” nổi tiếng ở Cần Thơ. Chị cho biết mức giá tại đây chỉ bằng khoảng một phần ba so với ngoài Bắc nhưng chất lượng lại tươi ngon hơn hẳn.

Không chỉ mua ăn tại chỗ, nhiều du khách còn dự định đóng thùng mang nhiều sầu riêng về làm quà cho người thân và bạn bè.

Để tạo sự yên tâm cho khách, nhiều chủ vườn khui sầu riêng trực tiếp tại sạp, cho khách xem và thưởng thức cơm ngay tại chỗ trước khi quyết định mua.

Các điểm bán sầu riêng ven đường thu hút đông khách nhờ mức giá “mềm” và hình thức khui trái tại chỗ cho người mua kiểm tra cơm.

Giữa những giờ ngồi bán sầu riêng dưới nắng nóng, nhiều nhà vườn tranh thủ ăn vội bữa cơm ngay bên lề đường để tiếp tục buôn bán. Với họ, mùa sầu riêng năm nay không chỉ là câu chuyện giá cả lao dốc mà còn là những ngày mưu sinh vất vả, cố gắng bán thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu để bù vào chi phí đầu tư cho cả vụ mùa.

Không chỉ nông dân, nhiều thương lái cũng phải chuyển sang bán lẻ để cầm cự qua giai đoạn khó khăn của thị trường sầu riêng. Những xe sầu riêng dựng sát lề đường, bán theo ký cho khách đi ngang, đang trở thành hình ảnh quen thuộc ở khu vực này những ngày này.