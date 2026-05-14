Con đường 'hot' nhất miền Tây: Nông dân đội nắng bán sầu riêng cả ngày
Giá sầu riêng lao dốc khiến nhiều nhà vườn ở ĐBSCL phải mang hàng ra ven đường bán từ sáng tới tối, tạo nên những “con đường sầu riêng” gây sốt mạng xã hội.
Sầu riêng được bày bán dọc tuyến đường ở Cần Thơ giữa mùa rớt giá.
Sầu riêng được bày bán dọc đường với giá dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, mức thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Nhiều nhà vườn cho biết do thương lái chỉ thu mua khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg, không đủ bù chi phí phân bón và chăm sóc nên họ chọn cách tự mang hàng ra lề đường bán lẻ để gỡ gạc phần nào vốn đầu tư sau một mùa vụ đầy khó khăn.
Các điểm bán sầu riêng dọc đường luôn tấp nập người dân và du khách ghé mua từ sáng đến chiều. Nhiều nhà vườn cho biết mỗi ngày bán được vài trăm ký, những hôm đông khách có thể tiêu thụ từ 1 - 2 tấn sầu riêng, phần nào giúp họ gỡ gạc chi phí trong bối cảnh giá tại vườn giảm sâu.
Không chỉ mua ăn tại chỗ, nhiều du khách còn dự định đóng thùng mang nhiều sầu riêng về làm quà cho người thân và bạn bè.
Giữa những giờ ngồi bán sầu riêng dưới nắng nóng, nhiều nhà vườn tranh thủ ăn vội bữa cơm ngay bên lề đường để tiếp tục buôn bán. Với họ, mùa sầu riêng năm nay không chỉ là câu chuyện giá cả lao dốc mà còn là những ngày mưu sinh vất vả, cố gắng bán thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu để bù vào chi phí đầu tư cho cả vụ mùa.