Video khoảnh khắc cao thủ Muay Việt Nam tung đòn túi bụi, hạ gục đối thủ Brazil

Võ sĩ Trương Cao Minh Phát knock-out đối thủ Brazil. (Video: AIS Play)

Tối 26/5, võ sĩ Trương Cao Minh Phát bước vào trận Lightweight Superfight đầy thử thách trước tay đấm Douglas (Brazil) tại sự kiện Rajadamnern Knock Out (Thái Lan). Đây là sự kiện võ thuật được tổ chức hằng tuần ở "thánh địa" môn muay Thái, nhằm tuyển chọn võ sĩ cho giải đấu chính Rajadamnern World Series.

Ngay từ khi tiếng chuông khai cuộc vang lên, trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao đúng như kỳ vọng. Douglas tận dụng lợi thế thể hình để liên tục ép nhịp, tung ra nhiều pha tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, Trương Cao Minh Phát cho thấy đẳng cấp của một nhà vô địch thế giới. Anh bình tĩnh hóa giải các đòn đánh trước khi đáp trả bằng những pha ra đòn dồn dập.

Những cú đấm uy lực cùng các pha lên gối liên tiếp khiến Douglas nhiều lần rơi vào thế chống đỡ vất vả. Trong những thời điểm đôi bên đổi đòn trực diện, Minh Phát tỏ ra vượt trội nhờ khả năng ra tay chính xác và tốc độ.

Sức ép không ngừng từ đại diện Việt Nam khiến tay đấm Brazil dần xuống sức. Minh Phát liên tục đẩy cao nhịp độ, tung những tổ hợp đòn liên hoàn khiến khán giả tại Rajadamnern bùng nổ. Sau hàng loạt pha tấn công túi bụi, Douglas không còn duy trì được thế trận và phải nhận thất bại trước võ sĩ Việt Nam.

Trương Cao Minh Phát sinh ngày 26/9/1995 tại Lâm Đồng và là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Muay Việt Nam. Anh từng ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch muay Thái quốc tế của WBC (Hội đồng quyền Anh thế giới). Với lối đánh giàu sức mạnh, máu lửa và luôn sẵn sàng đôi công, Minh Phát được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh “Ông kẹ” của Muay Việt.

Trước thềm trận đấu, Trương Cao Minh Phát bước vào giai đoạn chuẩn bị khắc nghiệt, thậm chí phải ép cân để đủ điều kiện thi đấu. Tại Bangkok, nơi nhiệt độ ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng gần 40 độ C, võ sĩ Việt Nam phải mặc đồ giữ nhiệt kín người và liên tục chạy bền để kịp giảm cân trong thời gian ngắn. Những buổi tập tiêu hao thể lực cực lớn khiến “Ông kẹ” Muay Việt gần như kiệt sức trước giờ thượng đài.

Đối thủ Douglas, tay đấm người Brazil nổi tiếng với phong cách thi đấu máu lửa và nền tảng thể hình vượt trội, được xem là thử thách không nhỏ cả về thể chất lẫn ý chí đối với nhà vô địch WBC Muay Thai thế giới. Dù vậy, anh đã giành chiến thắng áp đảo, khẳng định bản lĩnh tại đấu trường huyền thoại Rajadamnern.