6 cây cảnh giúp làm mát nhà hiệu quả ngày nắng nóng

(VTC News) -

Mùa hè với nền nhiệt cao khiến nhiều gia đình phải phụ thuộc vào điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, việc kết hợp cây xanh trong nhà đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn bởi vừa tiết kiệm điện, vừa mang lại không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Dưới đây là những loại cây cảnh được ví như “điều hòa mini” giúp làm mát nhà hiệu quả.

Cây trầu bà

Không chỉ là loại cây cảnh trang trí phổ biến, trầu bà còn góp phần cải thiện vi khí hậu trong nhà nhờ khả năng tăng độ ẩm và làm dịu không khí. Loại cây này giúp hạn chế tình trạng khô nóng, hỗ trợ cân bằng ion âm, từ đó mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày oi bức.

(Ảnh: Cây Ba Miền)

Theo nhiều nghiên cứu, trầu bà có thể giúp không gian giảm khoảng 1-2 độ C và tăng độ ẩm tự nhiên từ 10-20%.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây được yêu thích nhờ khả năng thanh lọc không khí và hấp thụ nhiệt tốt. Cây lưỡi hổ mọng nước, có thể thoát hơi nước, giải phóng hơi ẩm và bay hơi vào không khí, tạo không gian dễ chịu hơn vào những ngày nóng nực. Bên cạnh đó, lưỡi hổ còn giúp loại bỏ các chất độc trong không khí, hấp thụ bức xạ từ các thiết bị điện tử.

Búp đa đỏ

Ngoài giá trị trang trí, búp đa đỏ còn có khả năng hỗ trợ làm mát không gian sống nên thường được nhiều người ví như “máy điều hòa tự nhiên”.

(Ảnh: Hata Landscape)

Những cây có tán rộng và lá lớn sẽ tăng khả năng thoát hơi nước, từ đó giúp không khí trong phòng trở nên dịu mát và dễ chịu hơn vào những ngày nắng nóng.

Vạn niên thanh

Nhờ khả năng thoát hơi nước mạnh, cây vạn niên thanh giúp tăng độ ẩm tự nhiên cho không gian sống, từ đó mang lại cảm giác mát mẻ hơn trong những ngày thời tiết oi bức. Bên cạnh đó, loại cây này còn có tác dụng hấp thụ một số chất độc hại trong không khí, góp phần giữ cho môi trường sống thêm sạch và dễ chịu.

Sanh cảnh

Cây sanh vừa có thể trồng ngoài sân để tạo bóng mát, vừa thích hợp làm bonsai trang trí trong nhà. Với khả năng giữ ẩm và điều hòa không khí, sanh cảnh giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn trong những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, để cây phát triển khỏe mạnh, nên đặt ở vị trí có ánh sáng tự nhiên nhẹ hoặc ánh sáng tán xạ.

Nha đam

Cây nha đam không chỉ được dùng làm thực phẩm hay nguyên liệu làm đẹp mà còn có tác dụng giảm nhiệt cho căn phòng. Cây chứa nhiều nước trong thân lá nên giúp cân bằng độ ẩm không khí, đặc biệt thích hợp đặt gần cửa sổ nhiều nắng.