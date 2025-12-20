7 loại cây cảnh dễ trồng cho căn hộ thiếu ánh sáng

(VTC News) -

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, ngày càng nhiều gia đình sinh sống trong các căn hộ chung cư có diện tích vừa và nhỏ, hạn chế về ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc không thể tạo dựng một không gian sống xanh mát.

Trên thực tế, có rất nhiều loại cây cảnh dễ trồng, có khả năng thích nghi tốt trong điều kiện thiếu sáng, đặc biệt phù hợp với căn hộ chung cư.

Dưới đây là những gợi ý cây cảnh vừa đẹp, vừa dễ chăm sóc cho không gian sống ít ánh nắng.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những cây cảnh “quốc dân” được ưa chuộng trong căn hộ thiếu ánh sáng. Cây có khả năng sống tốt trong môi trường ánh sáng yếu, thậm chí là ánh sáng đèn.

Lá lưỡi hổ cứng cáp, vươn thẳng, màu xanh đậm viền vàng tạo cảm giác hiện đại, sang trọng. Ngoài ra, lưỡi hổ còn được NASA xếp vào nhóm cây có khả năng lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzen, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

(Ảnh: Internet)

Cây trầu bà

Trầu bà là lựa chọn lý tưởng cho những căn hộ chung cư thiếu sáng nhờ sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi cao. Cây có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, không cần tưới nước thường xuyên.

Dáng cây trầu bà mềm mại, lá xanh bóng giúp không gian trở nên tươi mát và gần gũi hơn.

Cây ngọc ngân

Cây ngọc ngân phù hợp trồng trong nhà thiếu sáng vì ưa bóng râm, ánh sáng nhẹ gián tiếp. Cây có thể sống tốt dưới ánh đèn huỳnh quang hoặc gần cửa sổ nhưng tránh nắng gắt.

Ngọc ngân thuộc dạng cây thân thảo. (Ảnh: Vietnamnet)

Để cây giữ màu sắc đẹp và phát triển tốt, nên cho cây ra ngoài nắng sớm 1-2 lần/tuần, tưới nước vừa phải và bón phân định kỳ.

Trúc mây

Cây trúc mây ưa sáng nhưng chịu bóng tốt nên hoàn toàn có thể trồng trong nhà thiếu sáng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nên mang phơi nắng nhẹ buổi sáng (15-30 phút/tuần) để cây xanh tốt.

Trúc mây cần tưới nước khi đất se khô, khoảng 1-2 lần một tuần và phun sương định kỳ lên lá để giữ ẩm.

Bạch mã hoàng tử

Cây bạch mã hoàng tử có thân mập màu trắng ngà, lá cây to bản, xanh đậm, cao khoảng 40 - 60 cm. Cây có thể trồng trong nhà thiếu sáng, vì nó ưa bóng râm, ánh sáng gián tiếp.

Khi trồng, nên tưới nước cách ngày, tránh tưới trực tiếp vào gốc để hạn chế nấm mốc.

Cây lan ý

Lan ý không chỉ đẹp mà còn phù hợp với môi trường thiếu sáng. Cây ưa bóng râm, không chịu được ánh nắng trực tiếp.

(Ảnh: Happynest)

Cây lan ý còn có khả năng hút ẩm, giảm mùi hôi và lọc các chất độc trong không khí. Đây là lựa chọn lý tưởng để đặt trong phòng ngủ, phòng làm việc hoặc nhà vệ sinh có ánh sáng hạn chế.

Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan là loại cây thân gỗ nhỏ, có thể trồng chậu đặt sàn trong căn hộ chung cư. Cây chịu bóng tốt, sinh trưởng ổn định trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ngoài ra, thiết mộc lan cũng được đánh giá cao về khả năng thanh lọc không khí, mang lại cảm giác dễ chịu cho gia chủ.