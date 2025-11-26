7 loại cây cảnh vừa có ý nghĩa phong thuỷ vừa là máy lọc không khí

(VTC News) -

Nếu bạn muốn trang trí không gian sống của mình bằng loại cây cảnh vừa đẹp, có ý nghĩa phong thủy tốt lại vừa giúp đem lại bầu không khí sạch sẽ, trong lành hơn, hãy tham khảo những cây cảnh có tác dụng lọc không khí.

Cây thường xuân

Không chỉ giúp không gian thêm xanh mát, cây thường xuân còn hút sạch formaldehyde và xylene - những chất gây hại có thể ảnh hưởng đến gan và thận nếu tiếp xúc lâu dài. Ngoài ra, loại cây này còn có khả năng ức chế nấm mốc và vi khuẩn trong không khí nên rất phù hợp cho nhà mới hoặc môi trường có độ ẩm cao.

Cây thường xuân không cần nhiều ánh sáng và có thể được đặt trong nhà mới cải tạo hoặc phòng râm mát. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lá của cây có độc, vì vậy nên để xa tầm tay trẻ em.

Cây thường xuân mang ý nghĩa phong thủy về sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng, bình an và sức sống mãnh liệt. Theo dân gian, nó có khả năng xua đuổi tà ma, tà khí và hóa giải vận hạn. Lá cây xanh tươi, phát triển mạnh mẽ tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu.

Lan Ý

Loài cây này được mệnh danh là "máy lọc khí", có tác dụng lọc amoniac, acetone, trichloroethylene, benzen và formaldehyde vốn có mặt trong nước tẩy rửa, sơn móng tay, keo dán. Cây còn có khả năng lọc cả bào tử nấm trong không khí, giúp hạn chế dị ứng và bảo vệ đường hô hấp. Lá lớn của cây cần được phủi bụi thường xuyên để tối đa hóa khả năng thanh lọc.

Bên cạnh tác dụng đối với sức khỏe và môi trường, lan Ý (còn được gọi là cây huệ hoà bình, bạch môn hay vĩ hoa trắng) còn mang nhiều ý nghĩa trong phong thủy. Loài cây này có hoa hình trái tim tượng trưng cho niềm hạnh phúc của phụ nữ. Người ta cho rằng nếu trồng lan Ý, tình yêu, sự gắn kết và niềm vui sẽ tràn ngập trong ngôi nhà bạn.

Cau cảnh

Cây cau cảnh có khả năng loại bỏ hiệu quả các chất độc hại dễ bay hơi như benzen, trichloroethylene và formaldehyde; thích hợp để đặt gần tủ quần áo và ghế sofa. Cây còn có khả năng hút hơi nước, giúp duy trì độ ẩm trong nhà.

Về phong thủy, với tốc độ sinh trưởng nhanh, tán cây xòe rộng, cành lá sum suê, xanh tốt, cây cau cảnh mang ý nghĩa sum vầy, may mắn, tài lộc, bình an và xua đuổi tà khí, giúp gia chủ thịnh vượng.

Cây lan chi

Cây lan chi được mệnh danh là "vua loại bỏ formaldehyde" trong số các loại cây. Nó còn có thể hấp thụ carbon monoxide, benzen và nicotine từ khói thuốc lá. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cây lan chi có hệ thống rễ phát triển mạnh, vì vậy cần thay chậu thường xuyên để tránh tình trạng ứ đọng rễ, có thể khiến lá vàng và héo úa.

Trong phong thuỷ, cây lan chi tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên cường và may mắn. Cây được xem là lá bùa hộ mệnh, giúp xua đuổi tà khí, vận xấu và mang lại bình an, hạnh phúc cùng tài lộc cho gia chủ. Cây đặc biệt hợp với người mệnh Thủy, Mộc và Kim.

Nha đam

Nước ép lá nha đam có thể dùng làm thuốc, có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và giữ ẩm. Nha đam cũng có thể thanh lọc không khí khỏi các khí độc hại như formaldehyde, sulfur dioxide và carbon monoxide, tăng nồng độ ion âm trong không khí, ức chế sự phát triển của vi sinh vật có hại và hấp thụ bụi.

Cây nha đam chịu hạn nhưng dễ bị úng nước. Khi tưới nước, hãy tưới nhẹ nhàng dọc theo mép chậu, giữ ẩm cho đất nhưng không để đất bị úng nước.

Cây nha đam có khả năng sống sót trong môi trường khắc nghiệt nên nó tượng trưng cho ý chí kiên định, giúp chủ nhân có động lực vượt qua khó khăn. Loài cây này cũng được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và sức khỏe.

Cây sung

Đây là loại cây có khả năng loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm phát ra từ đồ nội thất và thảm, đồng thời có thể chống lại khí độc và ô nhiễm không khí mà hầu hết các loại cây khác không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, hãy nhớ thường xuyên phủi bụi cho lá cây.

Trong phong thủy, cây sung là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy và thịnh vượng nhờ hình dáng quả sum suê. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, sức khỏe dồi dào và sự phát đạt trong công việc, cuộc sống gia đình.

Cây trầu bà

Đây loại cây rất tốt trong việc lọc formaldehyde và phân hủy benzen phát ra từ máy photocopy và máy in, do đó là một máy lọc không khí tuyệt vời trong văn phòng. Dù trồng trong đất hay nước, cây trầu bà đều rất dễ trồng và nhân giống. Khả năng leo trèo mạnh mẽ của cây thích hợp để đặt trên tủ bếp hoặc bệ cửa sổ.

Về phong thủy, cây trầu bà mang ý nghĩa thịnh vượng, may mắn và sinh sôi nảy nở. Sức sống mãnh liệt, xanh tốt của cây được cho là giúp thu hút năng lượng tích cực, hóa giải điềm xấu, mang lại tài lộc và sự phát triển không ngừng trong cả gia đình lẫn sự nghiệp.