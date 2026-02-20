Từ bao giờ mừng tuổi 10 nghìn đồng lại khiến người mừng phải run run giải thích?

(VTC News) -

Sáng nay cho con mình đi chúc Tết, có một bác lì xì con mình tờ 20 nghìn đồng. Bác có vẻ ngại và nói ông cho một tí lấy may nhé.

Trời ơi, từ bao giờ việc mừng tuổi 10-20 nghìn lại khiến người mừng phải run run giải thích như vậy. Lì xì dù nhiều, dù ít cũng là tấm lòng. Bao nhiêu cũng được.

Mong mỗi gia đình hãy giải thích và dạy các con ý nghĩa thực sự của tiền lì xì. Đừng để con chăm chăm xem được bao nhiêu tiền. Rút phong bao ra xem rồi ném toẹt xuống đất.

Lì xì đầu năm với ý nghĩa là lời chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc gửi gắm trong phong bao đỏ của người tặng.

Điều quan trọng không phải giá trị vật chất của đồng tiền mà là nghi thức trao nhận kèm lời chúc. Đồng tiền chỉ đóng vai trò biểu tượng, còn ý nghĩa nằm ở sự chúc phúc đầu năm.

Tự bố mẹ cũng đừng nói chuyện lỗ - lãi tiền mừng tuổi trước mặt con. Mừng tuổi theo điều kiện tài chính và tấm lòng của bản thân. Thay vì mừng tuổi xong phải lăn tăn chuyện mừng nhiều mừng ít.

