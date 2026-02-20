Cựu VĐV vừa ghi hình vừa trượt băng trở thành 'ngôi sao' Olympic

(VTC News) -

Jordan Cowan chia sẻ về việc ghi hình trên sân băng. (Nguồn: @filmmkrs/Instagram)

Tại Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026, giữa ánh đèn sân băng và những màn trình diễn đỉnh cao của các vận động viên trượt băng nghệ thuật, một nhân vật không thi đấu lại bất ngờ thu hút sự chú ý. Đó là Jordan Cowan - cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật nay trở thành người quay phim, người đang gây sốt mạng xã hội nhờ khả năng vừa ghi hình vừa trượt băng điêu luyện.

Trong bộ vest trắng tinh cùng đôi giày trượt cùng màu, Cowan xuất hiện ngay trên mặt băng khi các vận động viên vừa hoàn thành phần thi. Những đoạn video ghi lại cảnh anh vừa điều khiển máy quay, vừa trượt ngược, lướt bằng một chân và di chuyển mượt mà như chính các VĐV nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Điều đặc biệt hơn cả là Cowan trở thành người quay phim đầu tiên trong lịch sử Olympic được phép bước lên sân băng trong lúc thi đấu. Đây là một thay đổi táo bạo của ban tổ chức nhằm mang đến góc quay gần gũi và chân thực hơn cho khán giả toàn cầu.

Từ vận động viên đến nghệ sĩ sau ống kính

Ít ai biết rằng trước khi cầm máy quay, Cowan từng dành phần lớn cuộc đời mình cho trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh giải nghệ năm 2012 nhưng một phần không muốn xa rời môn thể thao mình yêu thích. Thay vào đó, Cowan tìm thấy con đường mới: kể lại những câu chuyện trên băng bằng điện ảnh.

Ban đầu, anh đăng tải các video ngắn về trượt băng lên mạng xã hội. Từ lượng người theo dõi khiêm tốn, các dự án thử nghiệm dần thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Nhờ các mối quan hệ có được từ thời thi đấu, Cowan hợp tác với nhiều vận động viên và huấn luyện viên, xây dựng phong cách quay phim giàu cảm xúc.

Jordan Cowan quay phim trong bộ đồ trắng trên sân băng. (Nguồn: CNN)

Bước ngoặt đến khi anh được mời làm người quay phim trượt băng nghệ thuật cho chương trình truyền hình nổi tiếng "Dancing on Ice". Công việc này giúp Cowan hoàn thiện kỹ năng di chuyển linh hoạt trên băng, đồng thời mở ra cơ hội góp mặt tại Olympic.

"Tôi được hóa thân thành một nghệ sĩ trên sân băng, và điều đó dạy tôi rất nhiều về điện ảnh bởi tôi có sự tự do di chuyển, đồng thời được sử dụng những công nghệ máy quay hiện đại và thử nghiệm với chúng", Cowan chia sẻ.

Mang máy quay vào “vùng thiêng” của Olympic

Việc cho phép một cameraman xuất hiện trên sân băng từng gây tranh cãi trong giới trượt băng nghệ thuật, nơi vốn được xem là không gian thi đấu “thiêng liêng” chỉ dành cho vận động viên.

Tuy nhiên, Cowan tin rằng cách tiếp cận mới này giúp người xem cảm nhận rõ hơn những cảm xúc ngay sau phần trình diễn, từ niềm vui chiến thắng đến giọt nước mắt tiếc nuối chỉ vài giây sau khi rời sân.

Nhờ nhiều năm làm việc cùng các VĐV, anh xây dựng được sự tin tưởng đặc biệt. Không ít vận động viên thừa nhận họ thậm chí quên mất sự hiện diện của máy quay.

“Lời khen tuyệt vời nhất mà tôi nhận được từ các vận động viên là họ quên mất tôi cũng đang ở trên sân băng cùng họ. Đó mới là tiêu chuẩn cao nhất, khi bạn vẫn có thể ghi lại khoảnh khắc đúng như bản chất của nó, mà không can thiệp hay làm ảnh hưởng", Cowan nói.

Là người từng thi đấu trên sân băng, Cowan hiểu rõ áp lực và cảm xúc của các vận động viên. Điều đó đôi khi khiến anh khó giữ khoảng cách nghề nghiệp.

Anh thừa nhận đã phải kìm nước mắt khi quay người bạn thời thơ ấu Paul Poirier giành huy chương đồng nội dung khiêu vũ trên băng cho Canada. Thậm chí, sự xúc động khiến máy quay mất nét trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng với Cowan, đó lại là phần chân thật của câu chuyện.

Jordan Cowan quay phim khi các VĐV đứng trên bục trao huy chương. (Nguồn: CNN)

“Tôi hiểu chiếc máy quay của mình đến mức cảm xúc dường như cũng được truyền tải qua ống kính. Điều đó giống như chơi một loại nhạc cụ vậy”, anh nói.

Ngoài kỹ năng trượt băng, trang phục toàn bộ là màu trắng của Cowan cũng trở thành đề tài được bàn tán. Anh cho biết ban đầu bản thân chọn gam màu đơn sắc để không làm phân tán sự chú ý của các VĐV, đồng thời muốn ăn mặc trang trọng cho sự kiện lớn như Olympic.

Bộ vest được may bởi thợ may chuyên phục vụ giới trượt băng nghệ thuật, sử dụng chất liệu cho phép di chuyển linh hoạt nhưng vẫn giữ vẻ lịch lãm.

“Tôi đã âm thầm chuẩn bị cho việc này suốt một thời gian dài và thành thật mà nói, tôi lo rằng bộ đồ sẽ quá phô trương, nhưng tôi rất vui vì mọi người đều chấp nhận và thích nó”, Cowan chia sẻ.

Sau màn ra mắt Olympic đầy bất ngờ, tương lai của Cowan vẫn còn rộng mở. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tham gia các giải trượt băng quốc tế, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực phim thương mại và chụp ảnh thể thao mùa hè. Cowan cho biết ước mơ lớn hơn của anh là một ngày được hợp tác với những đạo diễn Hollywood như James Cameron hay Steven Spielberg.