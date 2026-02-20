Loạt kênh đầu tư bùng nổ, nên xuống tiền vào đâu trong năm 2026?

(VTC News) -

2025 có thể xem là một năm “vàng son” của nhiều kênh đầu tư. Theo thống kê, bạc thỏi dẫn đầu với mức tăng hơn 146%, vàng miếng và nhẫn trơn lần lượt tăng hơn 83% và 79%. Thị trường chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số VN-Index tăng gần 41%. Ở lĩnh vực bất động sản, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội và TP.HCM được nhiều đơn vị nghiên cứu xác nhận tăng 20 - 30%.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác trước khi xuống tiền trong năm 2026.

Không nên "tất tay" mua vàng, bạc

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, nếu đặt các kênh đầu tư phổ biến hiện nay lên “bàn cân” thì vàng đang gây chú ý nhất vì mức độ biến động trong năm 2025 và tháng đầu năm 2026.

Năm 2025, kênh này mang lại mức sinh lời khoảng hơn 80%, bỏ xa hầu hết các kênh đầu tư khác. Vì vậy, với những nhà đầu tư ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn, việc tiếp tục nắm giữ vàng được xem là lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, ông Hiếu nhấn mạnh, đầu tư không chỉ là câu chuyện lợi nhuận mà còn là bài toán an toàn và bền vững. Xét trong chu kỳ dài hơn, vàng khó có thể mang lại mức độ ổn định cao, đặc biệt trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động khó lường.

Giá vàng được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2026.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội Vàng Việt Nam Đinh Nho Bảng cho rằng vàng phù hợp với những nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn giá trị tài sản và phòng ngừa rủi ro lạm phát.

“Dự báo trong năm 2026, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng cao, kéo theo giá vàng trong nước tăng theo. Tuy nhiên, việc mua vàng khi giá đã ở vùng cao đòi hỏi tầm nhìn trung - dài hạn và sự chấp nhận biến động trong ngắn hạn. Đây cũng là kênh không tạo ra dòng tiền định kỳ, do đó khó phù hợp với mục tiêu sinh lời đều đặn. Vì vậy, nhà đầu tư nên thận trọng lựa chọn thời điểm phù hợp, đồng thời không nên “tất tay” để mua vàng”, ông Đinh Nho Bảng nói.

Kiên nhẫn chọn lọc cổ phiếu

Ông Bùi Văn Huy - Giám đốc khối nghiên cứu đầu tư FIDT - cho rằng, với thị trường chứng khoán, sức hút vẫn còn song nhà đầu tư cần điều chỉnh kỳ vọng. Khi dư địa nới lỏng tiền tệ thu hẹp, thị trường khó có những nhịp bùng nổ mạnh, thay vào đó là sự phân hóa rõ nét theo doanh nghiệp và nhóm ngành.

Đầu tư vào chứng khoán trong năm 2026, nhà đầu tư cần chọn lọc cổ phiếu.

Dù rủi ro vẫn hiện hữu từ bất ổn địa chính trị, định giá và mức sử dụng đòn bẩy, chính sách tài khóa - tiền tệ nhìn chung vẫn theo hướng hỗ trợ tăng trưởng, lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng cải thiện và nhiều nhóm ngành vẫn ở vùng định giá hấp dẫn.

"Thị trường không bùng nổ nhưng cơ hội vẫn tồn tại nếu nhà đầu tư kiên nhẫn và chọn lọc", ông Huy nhận định.

TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, với thị trường chứng khoán, kỳ vọng nâng hạng từ cận biên lên mới nổi đang tạo ra triển vọng thu hút dòng vốn lớn. Tuy nhiên, những rủi ro đến từ địa chính trị và các cú sốc khó lường của kinh tế toàn cầu khiến chứng khoán chưa thực sự trở thành “điểm neo” của dòng tiền dài hạn.

Trong khi đó, ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AZfin Việt Nam nhận định, trong năm 2026, chứng khoán vẫn được đánh giá là kênh có tiềm năng tăng trưởng cao nhất nếu nền kinh tế duy trì đà phục hồi. Tuy nhiên, đây cũng là kênh đòi hỏi nhà đầu tư chấp nhận rủi ro biến động, có kiến thức và chiến lược rõ ràng. Giai đoạn cuối năm thường chứng kiến sự phân hóa mạnh, khi cơ hội không nằm ở việc “đánh theo chỉ số” mà ở khả năng lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, dòng tiền ổn định và triển vọng kinh doanh rõ ràng.

Ở góc độ dòng tiền và chiến lược đầu tư, ông Phục cho rằng, các lĩnh vực đầu tư công, ngân hàng, xây dựng, vật liệu, bán lẻ đang ở vùng định giá thấp có thể trở thành nhóm dẫn dắt thị trường năm 2026.

Đầu tư bất động sản phải quan tâm chất lượng

PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, bất động sản là kênh giữ tiền an toàn nhờ tính khan hiếm tự nhiên của đất đai. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư không nằm ở số lượng mà phải ở chất lượng tài sản. Những dự án có vị trí tốt, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và khả năng tạo dòng tiền bền vững sẽ có giá trị hoàn toàn khác so với các sản phẩm rủi ro.

Còn theo PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng - về dài hạn bất động sản vẫn là kênh đầu tư đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính. Quá trình này sẽ khiến mặt bằng giá phân hóa mạnh, khi những khu vực mất vai trò trung tâm có thể điều chỉnh, trong khi các trung tâm hành chính mới gắn với đầu tư hạ tầng sẽ nổi lên như các cực tăng trưởng mới.

Cùng quan điểm, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định, dù đòi hỏi nguồn vốn lớn, bất động sản vẫn có ưu thế ở khả năng tạo lợi nhuận kép, vừa tăng giá trị tài sản, vừa tạo dòng tiền khai thác. Lịch sử cho thấy giá bất động sản gần như chỉ có xu hướng tăng trong dài hạn, đặc biệt giai đoạn 2025 - 2026 khi chi phí đất đai và các chính sách mới tiếp tục nâng mặt bằng giá.

Nên gửi tiết kiệm với tỷ trọng hợp lý

Trong bối cảnh nhà đầu tư đề cao sự an toàn và ổn định thì tiết kiệm tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho phần vốn cần bảo toàn. Tuy vậy, xét trong dài hạn, lợi suất tiết kiệm thường khó vượt lạm phát và khó tạo ra mức tăng trưởng tài sản đáng kể, khiến kênh này phù hợp hơn với vai trò giữ tiền và tạo nền tảng an toàn cho danh mục.

TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, dù đầu tư vào kênh nào thì các nhà đầu tư cần có chiến lược hợp lý và phân bổ dòng tiền phù hợp, không nên "bỏ trứng vào một giỏ". Nhà đầu tư cần duy trì một phần tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản và an toàn, phân bổ một tỷ trọng nhất định vào vàng nhằm phòng ngừa rủi ro và dành phần vốn phù hợp cho chứng khoán để tìm kiếm tăng trưởng dài hạn.

Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư cân bằng giữa an toàn và cơ hội, đồng thời tạo dư địa linh hoạt cho năm tài chính tiếp theo.