Mỹ điều động lực lượng tới Trung Đông, lên phương án tấn công Iran

Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều động thêm một loạt khí tài quân sự quy mô lớn tới Trung Đông, bao gồm tàu chiến, hệ thống phòng không và tàu ngầm, trong bối cảnh Washington chuẩn bị các phương án quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định này.

Các quan chức Mỹ cho biết việc tăng cường lực lượng tại Trung Đông nhằm đảm bảo quân đội Mỹ sẵn sàng hành động trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao không đạt được kết quả. Việc triển khai quân sự diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm tránh leo thang xung đột.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết đã đạt được “tiến triển tích cực” sau các cuộc tiếp xúc gián tiếp tại Geneva với đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner. Tuy nhiên, Nhà Trắng thừa nhận dù có một số tiến triển, vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng chưa được giải quyết và hai bên vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Iran chấp nhận các hạn chế không chỉ đối với chương trình hạt nhân mà còn đối với chương trình tên lửa, điều mà Tehran đến nay vẫn kiên quyết từ chối. Những khác biệt cơ bản này khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong thời gian ngắn trở nên không chắc chắn.

Các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Trump đã nhóm họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về Iran. Một quan chức cấp cao cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào về hành động quân sự, và Washington đang chờ phản hồi chính thức bằng văn bản từ phía Tehran để đánh giá khả năng thu hẹp bất đồng.

Tuy nhiên, các quan chức cũng cho biết toàn bộ lực lượng quân sự cần thiết cho một chiến dịch tiềm tàng có thể được triển khai đầy đủ vào giữa tháng Ba.

Trong số các lực lượng được điều động, tàu sân bay USS Gerald R. Ford – một trong những tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ – đang di chuyển qua Đại Tây Dương tới Địa Trung Hải. Tàu này sẽ tham gia cùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến đi kèm, hiện đang hoạt động tại vịnh Ba Tư.

Ngoài ra, một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã hiện diện tại Địa Trung Hải, cùng với nhiều tàu chiến khác, bao gồm các tàu chiến ven bờ và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tại Biển Đỏ và khu vực gần eo biển Hormuz.

Việc triển khai lực lượng quy mô lớn này được xem là một phần trong chiến lược nhằm tăng cường khả năng răn đe và chuẩn bị cho các phương án quân sự nếu cần thiết. Các tàu sân bay và tàu chiến cho phép Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mà không cần sử dụng các căn cứ không quân tại các quốc gia vùng Vịnh.

Nhiều quốc gia trong khu vực đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ bị Iran trả đũa và không muốn lãnh thổ của mình bị sử dụng cho các hoạt động quân sự tấn công.

Hiện vẫn chưa rõ liệu bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ có được tiến hành đơn phương hay phối hợp với Israel. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ thăm Israel vào cuối tháng này để thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về tình hình Iran và cập nhật tiến trình đàm phán. Israel từ lâu đã phản đối chương trình hạt nhân của Iran và bày tỏ lo ngại về các cuộc đàm phán hiện nay.

Trước đó, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong một chiến dịch ngắn mang tên “Búa đêm”. Chiến dịch này kéo dài chưa đến 30 phút nhưng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ trực tiếp tấn công các mục tiêu hạt nhân trên lãnh thổ Iran. Giới chuyên gia nhận định nếu xảy ra một cuộc tấn công mới, quy mô và thời gian có thể lớn hơn, đặc biệt nếu Washington tìm cách gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực quân sự và hạt nhân của Tehran.