Cháy lớn gần các địa điểm chiến lược tại thủ đô Iran

(VTC News) -

Theo Reuters, điểm xảy ra hỏa hoạn nằm gần một số cơ sở quân sự và địa điểm chiến lược ở tỉnh Tehran. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lực lượng cứu hỏa Parand cho biết cột khói đen xuất phát từ đám cháy lau sậy ven bờ sông Parand; lực lượng chức năng đã có mặt và đang tiến hành dập lửa. Hình ảnh hiện trường được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám cháy bùng phát gần Tehran giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. (Ảnh: Inside The Conflict/X)

Đàm phán có tiến triển nhưng bất đồng vẫn lớn

Sau các cuộc tiếp xúc tại Geneva, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 18/2 cho biết Tehran đang xây dựng “khuôn khổ cho các cuộc đối thoại tương lai” với Mỹ.

Quan chức hai nước đều nhận định đàm phán đạt một số tiến triển, song Washington vẫn nỗ lực bảo đảm Iran không phát triển vũ khí hạt nhân. Ngay sau vòng đối thoại, quân đội Mỹ điều động hơn 50 máy bay chiến đấu tới Trung Đông.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với Fox News rằng dù hai bên đồng ý tiếp tục gặp, Iran chưa sẵn sàng chấp nhận các “lằn ranh đỏ” do Tổng thống Donald Trump đặt ra. Theo ông, mục tiêu cốt lõi của Washington là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran ngày 17/2 thông báo tạm thời đóng cửa eo biển Hormuz nhằm phục vụ cuộc tập trận bắn đạn thật, động thái phô trương sức mạnh hiếm thấy trong khi các nhà đàm phán nước này tiếp tục đối thoại gián tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân.

Đây là lần đầu Tehran tuyên bố đóng tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, kể từ khi Mỹ tăng cường điều động lực lượng quân sự tới Trung Đông.