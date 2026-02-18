22 người chết do tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 18/2 (mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025, giảm 17 vụ (34%), giảm 9 người chết (29,03%), giảm 24 người bị thương (63,16%).

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế. (Ảnh: Cục CSGT)

Trong số này, có 32 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, làm chết 21 người, bị thương 14 người, giảm 18 vụ (36%), giảm 10 người chết (32,26%), giảm 24 người bị thương (63,16%) so với mùng 2 Tết năm trước.

Trên đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông tại Quảng Trị, làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trong ngày, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe máy, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.490 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn người tham gia giao thông trong những ngày nghỉ Tết. (Ảnh: Cục CSGT).

Trong đó, có 2.812 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 5 trường hợp dương tính với ma túy; 745 trường hợp vi phạm về tốc độ; 9 trường hợp chở quá số người quy định; 2 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã xử phạt 15 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Cũng theo Cục CSGT, trong ngày mùng 2 Tết, tại tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 7.200 phương tiện các loại; phát hiện, lập biên bản xử lý 653 trường hợp vi phạm; trừ điểm, tước giấy phép lái xe 244 trường hợp, tạm giữ 291 phương tiện. Trong đó phần lớn là vi phạm về nồng độ cồn với 271 tài xế bị xử lý.