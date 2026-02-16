28 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

(VTC News) -

Chiều 16/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người và bị thương 31 người.

So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 15 vụ tai nạn, giảm 10 người chết và giảm 14 người bị thương.

Ô tô lao vào nhà dân sau tai nạn liên hoàn tại xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh) chiều 15/2.

Trong ngày, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 9.464 trường hợp vi phạm; tạm giữ 89 ô tô, 2.759 mô tô và 114 phương tiện khác; tước 249 giấy phép lái xe, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.831 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.584 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.228 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 8 trường hợp; chở quá số người quy định 42 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 16 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 54 trường hợp.

Riêng trên Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý 1.227 trường hợp vi phạm, trong đó có 201 xe khách, 80 xe tải, 220 xe con. Hành vi vi phạm nhiều nhất trên tuyến này là vi phạm tốc độ với 416 trường hợp.

Các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã gửi thông báo phạt nguội đến 148 trường hợp tài xế vi phạm.

Theo Cục CSGT, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài nghiêm trọng.

Tình hình giao thông trên địa bàn TPHCM và các cửa ngõ ra vào thành phố bình thường; phương tiện tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu thông ổn định.