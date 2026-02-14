65 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cả nước ghi nhận 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 31 người. Tất cả các vụ việc đều xảy ra trên đường bộ, trong khi đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 18 vụ tai nạn, giảm 8 người chết, giảm 6 người bị thương.

Cũng trong ngày đầu nghỉ Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.013 trường hợp vi phạm giao thông; tạm giữ 101 xe ô tô, 2.496 xe máy, 102 phương tiện khác; tước 283 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.668 trường hợp.

Trong số này, vi phạm về nồng độ cồn 2.145 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.219 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 26 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 1 trường hợp; chở quá số người quy định 117 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 17 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 56 trường hợp; vi phạm về ma túy 6 trường hợp...

Lực lượng CSGT ghi hình xe vi phạm.

Các trường hợp xử lý qua hệ thống giám sát do địa phương trực tiếp ghi nhận là 5.260 trường hợp (trong đó số trường hợp đủ điều kiện xử phạt 1.112; gửi thông báo phạt nguội 1.119 trường hợp, không đủ điều kiện xử phạt 4.134).

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung quyết liệt việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe vận tải (hàng hóa, hành khách), các hành vi càn quấy trên đường (chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu…).

Người dân phát hiện các trường hợp vi phạm có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin như: Đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố, trang Facebook hoặc ứng dụng VneTraffic.