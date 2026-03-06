Đóng

Khoảnh khắc ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội giờ cao điểm

(VTC News) -

Một ô tô con bất ngờ tông liên hoàn nhiều ô tô và xe máy trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) vào tối 6/3, khiến nhiều người bị thương và các phương tiện hư hỏng.

Minh Quang
