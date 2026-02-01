Ô tô đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn tại Hà Nội

(VTC News) -

Khoảng 22h20 ngày 11/2, tại khu vực Ngã 3 Ba La (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn ô tô, khiến các phương tiện hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một ô tô màu trắng nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, mang biển kiểm soát 30L-385.XX, di chuyển từ khu vực Ngã 3 Ba La theo hướng về đường Quang Trung nhưng đi vào làn ngược chiều.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc xe chạy với tốc độ khá cao, ước khoảng 60-70km/h.

Anh Trần Minh H. (người dân sống gần khu vực) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều phương tiện vẫn qua lại đông đúc. “Tôi nghe tiếng va chạm rất lớn. Khi chạy ra thì thấy các xe dừng chắn giữa đường, phần đầu và đuôi đều móp méo”, anh H. nói.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú tông ban đầu, ô tô màu xanh mang biển kiểm soát 29K-035.XX chạy phía sau một taxi đã không kịp xử lý tình huống, đâm vào đuôi xe phía trước, tạo thành va chạm liên hoàn.

Một tài xế taxi chứng kiến sự việc cho biết, xe phía trước phanh gấp vì có xe đi ngược chiều. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, xe phía sau không kịp tránh nên xảy ra va chạm liên hoàn.

"Rất may vụ tai nạn không khiến ai bị thương nặng. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông qua khu vực này", nam tài xế nói.

Nhiều xe ô tô bị hư hỏng nặng sau va chạm.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại hiện trường, bốn ô tô nằm chắn một phần mặt đường, nhiều bộ phận bị biến dạng. Tuy nhiên, rất may không có trường hợp nào bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường Quang Trung, đoạn qua số nhà 758 ùn ứ sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Quang Trung, đoạn qua khu vực Ngã 3 Ba La, ùn tắc cục bộ trong khoảng thời gian ngắn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.