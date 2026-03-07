Cán bộ tín dụng ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng, chiếm đoạt tiền của nhiều người

(VTC News) -

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 8/10 đến 28/10/2024, Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992, trú tại khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) lợi dụng công việc được giao là cán bộ tín dụng của một ngân hàng có uy tín trên địa bàn tỉnh để lừa đảo.

Để thuyết phục nhiều người cho vay tiền, Trung đưa ra thông tin một số khách hàng do mình quản lý có nhu cầu vay tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao.

Tin tưởng vào công việc và vị trí của Trung tại ngân hàng, nhiều người giao tiền cho anh ta. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Trung không sử dụng vào mục đích cam kết mà chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bị can Nguyễn Thành Trung.

Trong số các nạn nhân có bà T.T.L. (trú tại phường Việt Hưng) bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng; anh T.M.C. (trú phường Việt Hưng) bị chiếm đoạt 2,49 tỷ đồng; chị T.M.H. (trú phường Bãi Cháy) bị chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang xem xét, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố Nguyễn Thành Trung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thành Trung sớm đến trình báo tại trụ sở đơn vị (số 2 đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh).

Người dân có thể liên hệ trực tiếp điều tra viên Bùi Đức Cảnh qua số điện thoại 0913.196.559 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực tín dụng, mới đây Công an TP Hải Phòng cũng khởi tố, bắt tạm giam nhiều người trong vụ án xảy ra tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV. Trong đó, ba nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” do làm giả chứng từ để hợp thức hóa điều kiện vay vốn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.