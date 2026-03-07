MediaTek trình diễn loạt công nghệ AI tiên tiến cho đời sống tại MWC 2026

(VTC News) -

Tại Triển lãm Di động Thế giới (MWC) 2026, MediaTek đã giới thiệu không gian trưng bày với chủ đề “AI For Life: From Edge to Cloud” (AI cho cuộc sống: Từ thiết bị biên đến đám mây).

Sự kiện nổi bật với bài diễn thuyết chính do Chủ tịch Joe Chen dẫn dắt, cùng với gian hàng trưng bày những công nghệ tiên tiến như mạng 6G, thiết bị 5G-Advanced CPE tích hợp Wi-Fi 8, AI trên điện thoại thông minh và IoT, công nghệ kết nối ô tô, và công nghệ trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Những phát triển này khẳng định vị thế của MediaTek trong việc thúc đẩy một hệ sinh thái thông minh và kết nối liền mạch dựa trên nền tảng chip xử lý và AI tiên tiến.

Trong bài diễn thuyết “AI For Life: From Edge to Cloud” diễn ra vào ngày 4/3, ban lãnh đạo MediaTek cùng các đối tác chiến lược đã thảo luận về những nỗ lực hợp tác nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của công ty trong lĩnh vực di động, ô tô và trí tuệ nhân tạo.

Ông Joe Chen, Chủ tịch MediaTek, cho biết: “Tuần này, chúng tôi mang đến những công nghệ đột phá hàng đầu trong ngành, tập trung vào việc triển khai AI tiên tiến nhất từ thiết bị đến đám mây, đồng thời cung cấp các giải pháp kết nối vượt trội cho khách hàng. Các giải pháp của chúng tôi đang mở đường cho những sản phẩm, thiết bị và tiêu chuẩn mới đầy hứa hẹn, hướng tới việc thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới”.

Tích hợp AI hiệu quả vào kết nối 6G

Tại triển lãm MWC 2026, gian hàng của MediaTek đã thu hút sự chú ý với vai trò tiên phong trong phát triển công nghệ 6G. Công ty đã giới thiệu khả năng tương tác vô tuyến 6G đầu tiên trên thế giới, giúp tối ưu hóa băng thông, giảm độ trễ và tiết kiệm năng lượng. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và AI tác nhân.

MediaTek cũng đã phác thảo tầm nhìn về "đám mây cá nhân", nơi các tác nhân AI có thể tương tác mượt mà giữa các thiết bị cá nhân và gia đình thông qua mạng Wi-Fi hoặc 6G, trong một môi trường điện toán an toàn và liên tục.

Ngoài ra, công ty đã trình diễn công nghệ truyền dẫn phân tập (TxD) đường lên, được tăng cường bởi AI, dành cho mạng 6G. Công nghệ này có khả năng tự học hỏi và thích ứng linh hoạt với điều kiện mạng thực tế, mang lại hiệu suất vượt trội so với các phương pháp truyền thống.

MediaTek cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ 6G trong việc phát triển thế hệ robot tiếp theo. Bằng cách tận dụng các dịch vụ điện toán biên, công nghệ này đáp ứng hiệu quả các ứng dụng yêu cầu tính toán cường độ cao và phản hồi tức thì theo nhu cầu thực tế.

Thế hệ 5G-Advanced CPE mới với Wi-Fi 8

MediaTek giới thiệu thiết bị CPE 5G-Advanced đầu tiên trên thế giới, được trang bị công nghệ Wi-Fi 8 và sử dụng chipset MediaTek T930 cùng dòng Filogic 8000. Thiết bị này tích hợp modem tiêu chuẩn 3GPP Release 18 mới nhất, mang đến nhiều tính năng tiên tiến lần đầu xuất hiện trong ngành.

Đặc biệt, thiết bị sở hữu hệ thống 8 anten thu, giúp cải thiện hiệu quả phổ tần hơn 40%. Đây cũng là thiết bị đầu tiên trên thế giới có 3 anten phát với 5 lớp MIMO, cho phép tăng tốc độ tải lên đến 40%.

Ngoài ra, MediaTek còn tích hợp công cụ mạng AI với các tính năng AI L4S và AI QoS, trở thành giải pháp đầu tiên trong ngành giúp giảm độ trễ lên đến 10 lần cho cả các ứng dụng hỗ trợ L4S và các ứng dụng cũ, trên cả đường lên và đường xuống ngay từ thiết bị CPE.

Giải pháp này kết hợp độc đáo giữa tăng tốc L4S dựa trên tiêu chuẩn và bộ công cụ QoS dựa trên AI, có khả năng nhận diện các mô hình ứng dụng mà không cần thay đổi cấu trúc lõi mạng, truyền tải hay phần phụ trợ của ứng dụng.

Mở rộng kết nối Ô tô và Buồng lái thông minh

MediaTek trình diễn cuộc gọi video qua công nghệ 5G NR NTN (Non-Terrestrial Network) dành cho ô tô, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực kết nối vệ tinh.

Công nghệ này cho phép truyền thông vệ tinh với tốc độ cao, hỗ trợ phát video trực tuyến, sử dụng ứng dụng và truy cập internet ở những khu vực không có phủ sóng mặt đất truyền thống.

Ngoài ra, công ty cũng giới thiệu bộ vi xử lý viễn thông mới, tương thích với các tiêu chuẩn 5G-Advanced Release 17 và Release 18. Bộ vi xử lý này tích hợp trí tuệ nhân tạo ở cấp độ modem, nhằm nâng cao độ ổn định và hiệu suất kết nối.

Trong buồng lái, MediaTek đã giới thiệu nền tảng buồng lái thông minh Dimensity Auto, được phát triển trên tiến trình 3nm dành riêng cho ô tô.

Nền tảng này trang bị CPU đa lõi hiệu năng cao dựa trên kiến trúc Arm v9.2, GPU tiên tiến hỗ trợ truyền phát phương tiện và chơi game cấp độ console với công nghệ dò tia, cùng với NPU mạnh mẽ, được thiết kế để vận hành các trợ lý ảo AI tạo sinh, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu cho người dùng.

Đổi mới di động bằng sức mạnh AI

MediaTek giới thiệu nền tảng di động Dimensity 9500, mang đến trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị nhờ vào bộ xử lý NPU tích hợp. Điều này không chỉ đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh mà còn nâng cao tính bảo mật cho người dùng.

MediaTek cũng ra mắt mẫu kính AI mới, cho phép phối hợp AI giữa thiết bị đeo và điện thoại thông minh một cách liền mạch. Sản phẩm này hứa hẹn mang đến phản hồi tức thì và bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối cho người dùng.

Nhờ vào sức mạnh của bộ xử lý NPU tiên tiến trong chip Dimensity 9500, mẫu kính này sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức Omni, cho phép người dùng tương tác một cách mượt mà thông qua văn bản, hình ảnh, giọng nói và video.

Kết nối băng thông cao, điện năng cực thấp cho Trung tâm dữ liệu

MediaTek công bố công nghệ UCIe-Advanced IP tự phát triển, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối giữa các chip. Đây là giải pháp đầu tiên trên thế giới được kiểm chứng dựa trên quy trình sản xuất tiên tiến 2nm và 3nm của TSMC.

Công nghệ UCIe-Advanced IP hỗ trợ các phương pháp đóng gói hiện đại như bộ đệm silicon và cầu nối, với tỷ lệ lỗi bit cực thấp, tiêu thụ điện năng tối thiểu và mật độ băng thông cao, đạt tới 10 Terabit/giây trên mỗi milimet cạnh chip.

Ngoài ra, MediaTek cũng giới thiệu giải pháp quang học đóng gói chung (co-packaged optics) tự phát triển, nhằm khắc phục những hạn chế của kết nối đồng truyền thống.

Công nghệ này cho phép tốc độ băng thông lên tới 400 Gigabit/giây trên mỗi sợi quang, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng và khả năng tích hợp hệ thống. Thành công này là kết quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa thiết kế điện, quang học, nhiệt học, cơ khí và một hệ sinh thái chuỗi cung ứng mạnh mẽ.

Những giải pháp mới này không chỉ tối ưu hóa hiệu suất trên mỗi watt điện mà còn nâng cao hiệu suất tổng chi phí sở hữu (TCO) trong các trung tâm dữ liệu. Bằng cách đồng bộ hóa toàn bộ hệ thống, MediaTek biến trung tâm dữ liệu thành một tài sản chiến lược, thay vì chỉ là một rào cản hạn chế.

Các chỉ số quan trọng hiện nay không chỉ là TOPS thuần túy, mà còn là tokens trên mỗi watt và token trên mỗi USD chi tiêu ở cấp độ tủ rack, đảm bảo khách hàng đạt được hiệu quả công việc cao nhất từ mỗi đơn vị năng lượng và chi phí đầu tư.

Trình diễn công nghệ IoT, Điện toán hiệu năng cao và Chromebook

Tại triển lãm MWC, MediaTek giới thiệu những tiến bộ nổi bật trong công nghệ điện toán hiệu năng cao thông qua hệ thống NVIDIA DGX Spark, được trang bị siêu chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell do MediaTek đồng thiết kế.

Bên cạnh đó, công ty cũng trưng bày Trung tâm thông dịch AI đầu tiên trên thế giới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực Internet of Things (IoT). Khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm trực tiếp khả năng xử lý AI trên các thiết bị Chromebook sử dụng chip MediaTek Kompanio Ultra.