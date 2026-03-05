Honor trình làng nhiều siêu phẩm như phim viễn tưởng tại MWC 2026

(VTC News) -

Tại triển lãm MWC 2026, Honor giới thiệu nhiều sản phẩm mới, tập trung vào trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp.

Nổi bật nhất là ý tưởng thử nghiệm Robot Phone, dòng smartphone màn hình gập Magic V6, tablet MagicPad 4 và laptop MagicBook Pro 14.

Những thiết bị này không chỉ thể hiện tham vọng của Honor trong việc đẩy giới hạn công nghệ phần cứng mà còn khai thác sâu hơn khả năng AI trong tương tác với người dùng.

Robot Phone với camera 200MP

Robot Phone. (Ảnh: Phone Arena)

Honor Robot Phone là điện thoại mang các bộ phận cơ khí chuyển động dựa trên tín hiệu AI.

Theo thông tin từ Honor, sản phẩm trang bị hệ thống gimbal 4DoF (4 bậc tự do) dạng thu gọn, kết hợp với hệ thống ổn định hình ảnh ba trục, cho phép camera tự động xoay, theo dõi chủ thể và tạo hiệu ứng điện ảnh.

Robot Phone sở hữu camera 200MP và khả năng “nhận thức đa phương thức”, cho phép xử lý đồng thời dữ liệu hình ảnh, âm thanh và chuyển động.

Đặc biệt, camera có thể tự động xoay theo chủ thể để giữ khung hình ổn định, thậm chí có thể biểu đạt “ngôn ngữ cơ thể” như lắc đầu hay thực hiện các chuyển động tương tác.

Mặc dù ý tưởng mới ở mức thử nghiệm nhưng hứa hẹn mang lại lợi ích thực tế cho người dùng trong việc quay video tự động mà không cần phụ kiện gimbal rời.

Theo The Verge, Honor dự kiến phát hành Robot Phone vào nửa cuối năm 2026, với thị trường giới hạn tại Trung Quốc.

Magic V6: Smartphone màn hình gập siêu mỏng

Honor Magic V6.

Bên cạnh Robot Phone, Magic V6 cũng thu hút sự chú ý khi được giới thiệu là smartphone màn hình gập mỏng nhất hiện nay, với độ dày chỉ 8.75 mm nhưng vẫn tích hợp viên pin 6.660 mAh nhờ công nghệ silicon-carbon.

Thiết bị có màn hình ngoài 6.52 inch và màn hình trong 7.95 inch, cả hai đều có tần số quét 120Hz. Honor cho biết, nếp gấp trên màn hình đã được cải thiện, nông hơn 44% so với thế hệ trước, giúp giảm độ phản chiếu dưới ánh sáng mạnh.

Magic V6 đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 và IP69, đồng thời là smartphone màn hình gập đầu tiên sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi cải tiến giúp kiểm soát nhiệt độ khi xử lý tác vụ nặng. Thiết bị được hỗ trợ sạc nhanh 80W có dây cùng sạc không dây 66W.

Sự kết hợp giữa thiết kế mỏng, pin lớn và chuẩn kháng nước cao có thể giải quyết những vấn đề thường gặp ở smartphone gập. Magic V6 dự kiến sẽ có mặt tại một số thị trường trong nửa cuối năm.

MagicPad 4 và MagicBook Pro 14

Honor MagicPad 4.

Trong lĩnh vực tablet, MagicPad 4 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 và có độ dày chỉ 4.8mm, được giới thiệu là tablet mỏng nhất hiện nay.

Thiết bị sở hữu màn hình OLED 12.3 inch, độ phân giải 3K, tần số quét 165Hz, hướng đến nhu cầu giải trí và làm việc đa nhiệm. Sản phẩm có hai màu Xám - Grey và Trắng - White, với giá khởi điểm 699 euro (khoảng 21,4 triệu đồng).

Trong khi đó, MagicBook Pro 14 sử dụng màn hình OLED 14.6 inch và bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3. Mặc dù chưa công bố chi tiết cấu hình, Honor định vị đây là mẫu laptop mỏng nhẹ phục vụ cho công việc và giải trí.