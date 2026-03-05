Mục sở thị tôn tượng vị 'Phật đến từ vàng' tại núi Bà Đen, Tây Ninh

(VTC News) -

Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được tôn tượng tại nhiều quốc gia Phật giáo nổi tiếng trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam, du khách chỉ có thể chiêm bái tượng của vị “Phật đến từ vàng” đặc biệt bề thế trên núi Bà Đen, Tây Ninh.

Ấn tượng lớn nhất của tôn tượng chính là sắc vàng hoàng kim, đúng với điển tích về ngày Đức Phật đản sinh, một cơn mưa vàng đã rơi xuống. Cao 7.2m, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên núi Bà Đen được chế tác bằng công nghệ gia công áp lực cao với chất liệu đồng đỏ, bề mặt sơn nhũ vàng 24k.

Với dáng ngồi kiết già, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni mang khuôn mặt từ bi, đôi mắt mở dịu nhìn xuống. Tay phải Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thủ ấn giáo hoá tượng trưng cho giai đoạn thuyết giảng trong cuộc đời Đức Phật; tay trái nâng quả sung – hình ảnh gắn liền với hành trình giác ngộ dưới gốc cây Ưu Đàm (tên tiếng Phạn là Udumbara – hay còn gọi là cây, hoa, quả sung - được biết đến là loài hoa mang đến điềm lành).

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni linh thiêng trên đỉnh núi Bà, Tây Ninh. (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain)

Việc Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được tôn tạo trên đỉnh núi thiêng Bà Đen được xem là một phước báu với nhiều Phật tử, đặc biệt là nơi để nhân dân và du khách gửi gắm nguyện ước tài lộc trong những ngày đầu xuân năm mới.