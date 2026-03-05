Clip cụ ông 95 tuổi 'chịu trận' khi vợ giận dỗi khiến dân mạng ngưỡng mộ

(VTC News) -

Clip cụ ông 95 tuổi dỗ dành cụ bà khiến dân mạng tấm tắc ngợi khen. (Nguồn: @chuyennhagiangne)

Đoạn clip đang nổi trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh cụ ông 95 tuổi đứng bên cạnh giường vợ mình. Cụ bà tỏ ý giận dỗi, lấy khăn ném vào người ông, thế nhưng ông chỉ điềm nhiên kéo ghế, không tỏ vẻ khó chịu, lặng lẽ ngồi bên.

Người đăng tải ghi chú hài hước: "Bà giận dỗi, còn ông thì lãng tai nên gia đình hạnh phúc". Clip nhanh chóng thu hút hơn 7,6 triệu lượt xem, cùng 350 nghìn lượt yêu thích và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng ỏ ý ngưỡng mộ cụ ông dù tuổi cao sức yếu vẫn rất kiên nhẫn với vợ mình.

"Có lẽ bí kíp để giữ lửa hôn nhân suốt gần một thế kỷ không phải là những lời thề non hẹn biển, mà chính là khả năng chịu qua cơn dỗi của nhau"; "Cụ ông 95 tuổi quả thực là một bậc thầy về tâm lý học hành vi. Cụ hiểu rằng trong tình yêu thì im lặng là vàng, còn không nghe thấy gì thì chính là kim cương nguyên khối không thể phá vỡ".

"Cụ ông đã đạt đến cảnh giới vạn biến bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cụ bà hầm hầm giận dỗi rồi tung chiêu 'ám khí khăn tay' mà cụ ông vẫn ung dung tự tại, điềm nhiên thì đúng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nhu và cương, trải qua hàng chục năm cuộc đời như vậy"...

Dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ ông vẫn ân cần quan tâm cụ bà. (Ảnh chụp màn hình)

Một người trẻ có tên Tuấn Anh chia sẻ: "Người yêu mình giận dỗi, cằn nhằn một lúc là điên cái đầu. Không biết đến khi nào bản thân mới đạt đến cảnh giới như của cụ ông. Sự kiên nhẫn của cụ không phải đến từ việc chịu đựng, mà đến từ sự bao dung vô tận của một người đàn ông đã đi qua gần hết một đời người và hiểu rằng việc ở bên cạnh nhau mới là điều quan trọng nhất".

Không ít bạn trẻ lấy cụ ông làm hình mẫu chồng lý tưởng, yêu chiều vợ cả khi đầu bạc răng long. "Xem xong clip này tôi chợt nhận ra rằng, hóa ra định nghĩa về 'người đàn ông lý tưởng' trong mắt chị em phụ nữ không thay đổi theo thời gian. Dù là soái ca 6 múi hay cụ ông thì vẫn phải quan tâm em một chút nhé", Hồng Ánh viết.

Huyền Trang bình luận: "Đây chính là hình mẫu của tổng tài lạnh lùng và cô vợ tinh nghịch. Đúng như lời hứa năm xưa của cụ ông là dù có già đi bao nhiêu thì chắc chắn em vẫn là em bé của anh. Các anh noi theo mà học tập cụ dần đi là vừa nhé".

Thu Uyên viết: "Chắc cụ bà đang cằn nhà là có khi nào anh ấy hết yêu mình rồi không nhỉ? Hoặc có thể đang cáu kỉnh vì cụ không mua quà ngày 8/3. Dù tai có điếc, mắt có mờ, thì cả hai vẫn sẽ lặng lẽ ngồi bên nhau để đối phương được thoải mái trút bỏ mọi muộn phiền vào hư vô. Ước mơ của mọi bạn trẻ".

Clip trên cũng khiến nhiều cư dân mạng nhớ đến ông bà của mình. Khánh An bộc bạch: "Tôi cứ ngỡ như đang thấy lại hình ảnh ông nội mình ngày xưa, mỗi lần bà nội bắt đầu bài ca '60 năm cuộc đời' là ông lại lẳng lặng đi pha ấm trà. Rồi cả hai ngồi ngắm chim cảnh như đang ở một thế giới khác. Năm trước, cả hai đều rời bỏ mình".

Thu Minh chia sẻ: "Đánh đổi biết bao nhiêu ở tuổi trẻ để đổi lại cái nắm tay trong cuộc sống về già có nhau vui bẻ hạnh phúc. Ông bà tôi cũng vậy, sau ngủ khác phòng nhưng sáng nào ông cũng qua gọi bà dậy ăn sáng. Cuộc đời bôn ba chỉ mong bên nhau lúc xế chiều".