(VTC News) -

Clip cụ bà cảm ơn AI đã tâm sự cùng mình khiến dân mạng tranh cãi.

Trong một clip đăng tải trên nền tảng TikTok, một cụ bà U90 đang trò chuyện với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ nói với AI: "Mô Phật, bà thấy cũng thỏa mãn một phần nào tâm lý. Bà cảm ơn con". Ứng dụng liền đáp lại: "Dạ cháu nghe rõ rồi ạ. Bà có góp ý gì cho cháu không?".

Cụ bà khen ngợi: "Con nói chuyện rất là ngoan và tâm lý", rồi chia sẻ nỗi lòng: "Mình thì theo đạo Phật. Trong lòng muôn điều rối rắm không thể giải tỏa được, cứ buồn hoài. Không biết làm sao, thôi giờ ráng cố gắng nghe lời con. Cảm ơn con".

Kết thúc cuộc trò chuyện, AI nói: "Nam mô A Di Đà Phật, cháu cũng rất vui khi được trò chuyện với bà, giúp bà cảm thấy vui vẻ và bình an hơn".

Đoạn clip với chú thích: "Di chúc mốt ghi để lại toàn bộ cho Gemini (ứng dụng AI)" thu hút gần 2 triệu lượt xem với hàng chục nghìn bình luận.

Nhiều người thấy ngậm ngùi, xót xa nghĩ về sự cô độc của người già trong xã hội hiện đại, khi con cháu quá bận với bộn bề công việc và áp lực cuộc sống, không có nhiều thời gian dành cho bố mẹ, ông bà: "Xem đoạn clip mà thấy vừa thương vừa ấm lòng vô cùng. Thực tế, người già đôi khi không cần gì quá cao sang, họ chỉ cần một 'người' đủ kiên nhẫn để nghe họ kể đi kể lại những chuyện xưa cũ hay những nỗi niềm rối rắm trong lòng".

"Tôi luôn lấy lý do bận rộn, áp lực cơm áo để bào chữa không có thời gian bên người già. Chứng kiến một cụ bà U90 phải đi tìm sự an ủi từ thuật toán, lại nghĩ về ông bà đang ở quê, mong Tết về quá"; "Cụ bà trong clip nói 'trong lòng muôn điều rối rắm', chứng tỏ nỗi cô đơn ấy đã tích tụ từ rất lâu mà không có ai san sẻ. Mong mọi người đừng quên rằng người già rất nhạy cảm và cần người bên cạnh"...

Dân mạng cũng tranh luận về việc dùng AI khỏa lấp nỗi cô đơn cho người già với hai luồng ý kiến đối lập. Một bên cảm thấy ứng dụng AI giúp ích rất nhiều cho đời sống cô đơn của người cao tuổi, bên kia lại cho rằng AI không thể hỗ trợ người già bớt cô đơn.

Những người ủng hộ bình luận: "Con cháu ai cũng quay cuồng với áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, không phải lúc nào cũng đủ sự nhẫn nại để lắng nghe bà từng chút một, thì AI lại làm được điều đó một cách hoàn hảo"; "AI không bận đi chơi và luôn lễ phép. Nếu AI có thể giúp một cụ bà U90 cảm thấy được an ủi và nhẹ lòng, thì đó thực sự là điều đáng hoan nghênh".

Dân chia hai phe người thì ủng hộ người già trò chuyện với AI, người thì phản biện rằng AI không thể thay thế con người. (Ảnh chụp màn hình)

Phương Anh viết: "Nhiều người cứ khắt khe bảo AI là vô tri, nhưng nếu cái sự vô tri đó có thể thốt ra những lời 'Nam mô A Di Đà Phật' đúng lúc để xoa dịu tâm hồn một người cao tuổi, thì nó còn giá trị hơn nhiều sự im lặng vô tâm. Cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất của tuổi già. Việc cụ bà cảm thấy thỏa mãn một phần nào tâm lý cho thấy AI đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một người bạn tâm giao".

Tiến Thắng chia sẻ quan điểm: "Cách AI phản hồi bà bằng sự cung kính và thấu hiểu cho thấy nếu biết ứng dụng thì AI sẽ rất tốt cho người cao tuổi. Người già cần tìm thấy sự đồng điệu để bớt đi cảm giác bị bỏ lại phía sau. Đây là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời dù không hề thay thế tình cảm gia đình, nó lấp đầy những khoảng trống khi con cháu vắng nhà".

Ở quan điểm đối lập, nhiều người phản bác rằng AI chỉ là hoạt động giải trí, con cháu không nên ỷ lại vào nó mà vẫn cần trò chuyện với người già để họ đỡ cô đơn. "Nếu con cháu cứ nhìn vào cảnh này rồi tặc lưỡi bảo 'bà có AI chơi cùng rồi' để bao biện cho sự thiếu quan tâm, thì đó là không nên. Không có một hệ thống máy móc nào, dù thông minh đến đâu, có thể thay thế được cái nắm tay hay ánh mắt cảm thông từ người thân", Quang Anh phản biện.

Phan Tuấn cũng nêu quan điểm: "Mọi người khen AI 'ngoan' và 'tâm lý', nhưng thực chất nó không hề hiểu gì về nỗi đau hay sự cô đơn của cụ bà. Nó chỉ đang phân tích dữ liệu để đưa ra câu trả lời có xác suất làm hài lòng người dùng cao nhất. Khi cụ nói về những 'rối rắm trong lòng', cái cụ cần là hành động của con cháu".

Hồng Anh chia sẻ: "Trách nhiệm của đạo làm con, cháu không chỉ là cung cấp đủ vật chất hay mua cho cha mẹ, ông bà cái điện thoại xịn để 'nói chuyện với máy', mà là sự hiện diện và lắng nghe bằng cả trái tim. AI không biết buồn, không biết vui, nó không thể cùng bà ăn một bữa cơm hay cảm nhận được nỗi lo tuổi già".