Bí mật công ty đứng sau hệ thống Xôi Lạc TV

(VTC News) -

Trinh sát đột kích bắt giữ dàn bình luận viên nổi tiếng và kẻ cầm đầu Xôi Lạc TV

Sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV.

Tại họp báo, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công ty đứng sau Xôi Lạc TV là công ty liên kết, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm truyền thông, viết phần mềm, xuất nhập khẩu lao động.

Ước tính doanh thu hoạt động từ quảng cáo từ hệ thống Xôi Lạc TV lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên đây mới chỉ là thống kê ban đầu chưa đầy đủ.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ án. (Ảnh: Minh Quang)

Quá trình bắt giữ, lấy lời khai và đấu tranh với các đối tượng và xác minh di chuyển dòng tiền, cơ quan công an thu giữ tiền mặt, tiền trong tài khoản, kê biên tài sản là hơn 300 tỷ đồng.

Trong quá trình công ty này hoạt động, các nhóm đối tượng cầm đầu, quản trị viên, người trẻ đam mê mô hình, thẻ bài có giá trị đã mua về sử dụng. Cơ quan điều tra đang mở rộng xác minh hành vi liên quan đến vật phẩm, đồ dùng trong vụ án

"Chúng tôi đã kê biên số tài sản trên, trong quá trình điều tra, tiếp tục truy vết theo dòng tiền các đối tượng sử dụng ví điện tử", đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, hệ thống Xôi Lạc TV hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền.

Cùng với đó, hệ thống này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng người xem tới các nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan chức năng cho biết đường dây này có quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Các đối tượng che giấu hoạt động phạm tội dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là P.N.D (SN 1979, trú tại Hà Nội) và N.C.Đ (SN 1993, trú tại Hà Nội).

Theo cơ quan công an, hoạt động của hệ thống “Xôi Lạc TV” không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nắm giữ bản quyền mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội.

Việc phát tán nội dung vi phạm bản quyền trên môi trường mạng kèm theo các quảng cáo, đường dẫn tới các nền tảng cờ bạc trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, gây hệ lụy cho người dùng internet.

Cơ quan chức năng đánh giá việc triệt phá hệ thống này góp phần bảo vệ bản quyền trên không gian mạng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không truy cập, chia sẻ các đường dẫn xem trực tiếp các chương trình thể thao, phim ảnh trên các trang web vi phạm bản quyền.

Theo cơ quan chức năng, việc truy cập các trang web này có thể tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến.