Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch hãng taxi Xanh SM

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) đã công bố thay đổi đăng ký kinh doanh, với nội dung cụ thể như sau: bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng - sẽ lên thay ông Phan Thành Long là Chủ tịch HĐQT của Xanh SM. Ông Nguyễn Văn Thanh vẫn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Bà Phạm Thu Hương (sinh năm 1969) là vợ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Bà Hương đang đứng ở vị trí giàu thứ ba trên sàn.

Bà Hương hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Nữ doanh nhân nắm hơn 340 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Bà Phạm Thu Hương được Forbes ghi nhận khối tài sản ước tính khoảng 2,9 tỷ USD.

Bà Phạm Thu Hương.

Ông Phan Thành Long đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Xanh SM từ khi công ty thành lập vào tháng 3/2023. Vào cuối tháng 2/2026, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) công bố chính thức hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).

GF thành lập vào 2024, đang là công ty có thị phần số một thị trường, với hai mảng kinh doanh chủ lwck là cho thuê xe tự lái hoặc có lái linh hoạt theo nhu cầu khách hàng và mua bán xe ô tô điện VinFast đã qua sử dụng.

Trước khi sáp nhập GF, GSM đã tích hợp các dịch vụ đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe của VinDT, dịch vụ di chuyển bằng xe buýt điện hoặc xe điện học đường (School Bus) của VinBus vào hệ sinh thái Xanh SM.

Vậy nên, Xanh SM đang dần trở thành nhà cung cấp giải pháp giao thông vận tải có dịch vụ đa dạng nhất Việt Nam, từ taxi, xe ôm công nghệ, xe buýt, giao hàng, đến kinh doanh cho thuê, mua bán xe và đào tạo lái xe cho toàn thị trường.

Về sắp xếp nhân sự sau sáp nhập: ông Nguyễn Văn Thanh giữ vai trò Tổng giám đốc GSM toàn cầu; còn ông Phạm Nhật Minh Hoàng - nguyên Tổng giám đốc GF - đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần VinSmart Future.

Đầu tháng 11/2025, Xanh SM tăng vốn lên 25.000 tỷ đồng. Tới đầu tháng 1/2026, tăng lên 35.500 tỷ đồng và 39.500 tỷ đồng vào 29/1.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm, hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thực hiện 3 lần tăng vốn. Mốc 35.500 tỷ đồng trước đó đã đánh dấu việc Xanh SM gia nhập đội ngũ "kỳ lân" (unicorn) công nghệ với vốn điều lệ quy đổi vượt trên 1 tỷ USD.