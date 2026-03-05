VinFast Feliz 2025: Xe máy điện đủ đẹp để đi làm, đủ khỏe để chạy dịch vụ

(VTC News) -

Xe đẹp, bon bon lên dốc dù chở nặng

Từ khi ra mắt tới hiện tại, Feliz 2025 luôn duy trì được sức hút với người dùng nhờ trải nghiệm vận hành thực tế ấn tượng. Chủ xe Vũ Hoàng Lâm (Hải Phòng) cho biết, một lần anh chở thêm đồ nặng trên xe với tổng tải trọng hơn 120 kg mà xe đi vẫn rất mượt, lên dốc cao, qua nhiều đoạn đường xấu một cách đơn giản.

Theo anh, hiệu năng của xe đến từ động cơ inhub công suất tối đa 2.800 W. Nhờ đó, xe tăng tốc nhanh, đủ mạnh để không chỉ vận hành êm ái trong đô thị mà còn dễ dàng chinh phục nhiều địa hình khó. Ngoài ra, cảm giác “vặn ga là lên” nhưng không giật cục cũng là điểm khiến nhiều người mới dùng xe điện như anh cảm thấy thích thú.

Bên cạnh sức mạnh, anh Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) - người đã sở hữu và trải nghiệm nhiều dòng xe điện VinFast - lại tỏ ra đặc biệt ấn tượng với ngoại hình của xe: “Feliz 2025 rất đẹp, bắt mắt, mạnh mẽ và cao ráo. Màu xanh oliu mới trông rất xinh”.

Anh khẳng định, kiểu dáng hiện đại, cao ráo, cùng bảng màu trẻ trung giúp Feliz 2025 phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người trẻ yêu phong cách năng động đến dân văn phòng cần một chiếc xe lịch sự hoặc người chạy dịch vụ mong muốn một diện mạo gọn gàng, chuyên nghiệp khi tiếp xúc khách hàng.

Tầm vận hành 262 km, chạy dịch vụ thoải mái

Một điểm đáng chú ý của Feliz 2025 là xe hỗ trợ cấu hình 2 pin với 1 pin có thể tháo rời, giúp người dùng dễ dàng sạc pin tại nhà. Tùy chọn này đặc biệt hữu ích với người sống ở chung cư hoặc không có chỗ sạc cố định. Trên một diễn đàn chủ xe điện VinFast, người dùng Giang Tô nhận xét đây là giải pháp “đúng nhu cầu” cho cả các khách hàng cá nhân và tài xế dịch vụ.

“Thiết kế có thể tháo rời 1 pin để sạc riêng thực sự rất hữu ích… Người dùng bình thường có thể lựa chọn 1 pin. Người đi nhiều hoặc dân chạy dịch vụ chọn 2 pin, vừa tăng quãng đường di chuyển lên 262 km, vừa linh hoạt chỗ sạc để di chuyển liên tục”, anh Giang Tô nói.

Theo anh, Feliz 2025 sử dụng pin LFP nổi tiếng về độ bền và khả năng giảm nguy cơ cháy nổ. Pin ít bị chai và duy trì điện áp ổn định ngay cả khi mức pin thấp. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng chạy xe thường xuyên. Ngoài ra, xe còn có phanh tái sinh, giúp thu hồi năng lượng khi giảm ga và sạc lại vào pin. Chế độ này giúp xe hãm tốc tốt hơn, an toàn hơn, đồng thời kéo dài quãng đường di chuyển.

Sức hút của Feliz 2025 càng tăng thêm khi VinFast đang áp dụng ưu đãi 6% trực tiếp vào giá bán và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2%). Nhờ đó, giá mua thực tế của Feliz 2025 được đưa xuống dưới 25 triệu đồng. Không chỉ có vậy, khách hàng có thể tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” và trả góp hàng tháng với mức lãi suất ưu đãi, lựa chọn đặc biệt phù hợp với tài xế mới vào nghề.

Đáng chú ý, người dùng Feliz cũng không phải lo lắng về chi phí nhiên liệu trong thời gian dài nhờ chính sách miễn phí sạc tại trạm V-Green tới tháng 5/2027. Cộng thêm bảo hành chính hãng 6 năm và pin bảo hành 8 năm – thuộc nhóm cao nhất thị trường xe hai bánh tại Việt Nam – VinFast Feliz 2025 đang cho thấy đây là phương tiện đáng đầu tư lâu dài với chi phí tiết kiệm.