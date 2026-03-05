Đóng

Vì sao 30 bị can trong hệ thống 'Xôi Lạc TV' bị khởi tố?

(VTC News) -

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 bị can trong đường dây phát sóng trái phép nội dung thể thao, phim ảnh trên “Xôi Lạc TV” và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới