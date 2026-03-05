Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

(VTC News) -

Xác nhận với PV Báo điện tử VTC News, ca sĩ Quang Thành cho biết được nhiều đồng nghiệp báo tin Kasim Hoàng Vũ qua đời vào ngày 1/3 (giờ địa phương) tại tiểu bang Texas, Mỹ.

Theo ca sĩ Duy Trường - đồng nghiệp thân thiết của Kasim Hoàng Vũ, gia đình không muốn ồn ào nên chỉ một số người thân biết tin. Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo liệu tang lễ và sẽ đưa ra cáo phó sớm.

Kasim Hoàng Vũ mất sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Những ngày cuối đời, sức khỏe của nam ca sĩ rất yếu.

Kasim Hoàng Vũ thời hoàng kim.

Là nam ca sĩ nhạc rock của Việt Nam trong thập niên 2000, Kasim Hoàng Vũ từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi Sao Mai. Tuy nhiên anh thực sự nổi tiếng sau khi giành giải nhất Sao Mai điểm hẹn 2004.

Thời hoàng kim, anh từng là cái tên đình đám trong làng giải trí Việt Nam với những bản hit như Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu... Sự nghiệp âm nhạc thành công, nam ca sĩ cũng từng lấn sân qua điện ảnh với bộ phim Chết lúc nửa đêm.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ bỗng dần vắng bóng khỏi thị trường giải trí trong nước. Anh sang Mỹ và hoạt động ca hát ở các sân khấu hải ngoại.

Qua Mỹ, Kasim Hoàng Vũ trở thành đầu bếp, kinh doanh ẩm thực ở Mỹ. Ngoài ra, anh cũng mở phòng thu tại nhà và tự sản xuất các MV cá nhân để đăng trên kênh YouTube.

Năm 2023, Kasim Hoàng Vũ tiết lộ bị bệnh viêm khớp xương hàm và phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ. Căn bệnh khiến gương mặt anh bị lệch, một phần cằm biến dạng.

Kasim Hoàng Vũ hát "Đôi mắt Pleiku".

Thời điểm đó, anh không thể ăn uống bình thường, ăn ít hơn trước, chỉ ăn cháo, uống sữa dinh dưỡng. Căn bệnh làm cơ thể anh sụt cân trầm trọng từ 80 kg chỉ còn 66 kg. Sau khi phẫu thuật, Kasim Hoàng Vũ phải tạm dừng việc ca hát.

Tháng 8/2024, bệnh tình của Kasim Hoàng Vũ tái phát. Anh ngày càng gầy yếu, mệt mỏi, đau đớn thường xuyên thức trắng đêm vì mất ngủ được một người bạn thân chia sẻ. Nhiều khán giả xót xa khi thấy hình ảnh Kasim Hoàng Vũ tiều tuỵ, gương mặt biến dạng vì bạo bệnh. Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đều mong nam ca sĩ có thể vượt qua bệnh tật để sớm bình phục.

Thời điểm đó, Kasim Hoàng Vũ cho biết sẽ phải phẫu thuật cấy ghép xương hàm. Tháng 9/2024, nhiều ca sỹ đã tổ chức đêm nhạc kêu gọi quyên góp Kasim Hoàng Vũ trong thời điểm khó khăn để giúp anh có tiền phẫu thuật.