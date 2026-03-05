Những lưu ý quan trọng khi thi công móng băng nhà phố

(VTC News) -

Móng băng là gì?

Móng băng là loại móng nông, có kết cấu dạng dải dài chạy liên tục theo phương tường hoặc cột của công trình. Hiểu đơn giản, thay vì đặt từng móng đơn dưới mỗi cột, móng băng liên kết các vị trí chịu lực lại với nhau thành một khối thống nhất, giúp phân bố tải trọng đều xuống nền đất.

Móng băng thường được thiết kế theo một phương (chạy dọc theo tường chịu lực) hoặc hai phương (đan chéo như hình lưới), tùy thuộc vào quy mô và kết cấu ngôi nhà. Kết cấu cơ bản của móng băng gồm lớp bê tông lót, bản móng, dầm móng và hệ thống cốt thép chịu lực.

Móng băng phù hợp với nhà phố 2–5 tầng xây trên nền đất có sức chịu tải trung bình, không quá yếu. So với móng cọc, móng băng có chi phí thi công thấp hơn, kỹ thuật không quá phức tạp và thời gian hoàn thiện nhanh hơn.

Móng băng phù hợp với nhà phố. (Ảnh: SBS House)

Lưu ý quan trọng khi thi công móng băng nhà phố

Thi công móng băng nhà phố là bước quyết định đến độ bền, khả năng chịu lực cũng như tuổi thọ của toàn bộ công trình. Do đó, trước khi thi công móng băng, cần nắm vững các lưu ý quan trọng để đảm bảo hiệu quả và độ bền của công trình.

Khảo sát địa chất kỹ lưỡng

Nhiều gia chủ có tâm lý chủ quan khi thấy nhà hàng xóm làm móng băng, mình cũng áp dụng theo. Tuy nhiên, điều kiện địa chất có thể khác nhau chỉ trong phạm vi vài mét.

Việc khảo sát địa chất giúp xác định sức chịu tải của nền đất, từ đó tính toán chiều rộng, chiều sâu và cốt thép phù hợp. Nếu nền đất yếu, việc cố dùng móng băng có thể dẫn đến lún nứt nghiêm trọng sau này.

Tính toán tải trọng đúng thực tế sử dụng

Nhà phố hiện nay không chỉ để ở mà còn kết hợp kinh doanh, cho thuê hoặc cải tạo nâng tầng sau vài năm. Vì vậy, ngay từ đầu cần tính toán tải trọng dự phòng nếu có kế hoạch xây thêm tầng.

Thiết kế móng băng thiếu tính toán dài hạn có thể khiến gia chủ tốn kém khi muốn nâng cấp công trình.

Đảm bảo chất lượng cốt thép và bê tông

Móng là phần “chôn dưới đất”, khó kiểm tra sau khi hoàn thiện nên phải giám sát chặt chẽ ngay từ đầu. Cốt thép phải được buộc đúng kỹ thuật, đảm bảo khoảng cách và lớp bê tông bảo vệ. Bê tông cần trộn đúng mác thiết kế, đổ liên tục và đầm kỹ để tránh rỗ, tổ ong.

Không ít trường hợp vì tiết kiệm chi phí mà rút bớt thép hoặc dùng vật liệu kém chất lượng, hậu quả là nền nhà xuất hiện vết nứt chỉ sau vài năm sử dụng.

Cần đảm bảo chất lượng cốt thép và bê tông khi thi công móng băng. (Ảnh: Vinavic)

Đào móng đúng cao độ và kích thước thiết kế

Hố móng cần được thi công đúng chiều sâu, bề rộng và cao độ theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Nếu đào nông hơn yêu cầu, khả năng chịu lực của móng sẽ bị suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ lún nứt công trình. Ngược lại, đào quá sâu không chỉ làm tăng chi phí nhân công, vật liệu mà còn có thể gây mất ổn định thành hố, dẫn đến sạt lở.

Đối với nhà phố trong khu dân cư đông đúc, quá trình đào móng càng phải được kiểm soát chặt chẽ. Đơn vị thi công cần áp dụng các biện pháp chống sạt, gia cố vách hố đào và bảo vệ móng nhà liền kề nhằm hạn chế rủi ro, tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình xây dựng.

Xử lý nền đất yếu khi thi công móng băng nhà phố

Trong trường hợp nền đất có sức chịu tải kém, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần áp dụng các giải pháp gia cố phù hợp trước khi đổ móng. Tùy theo mức độ yếu của nền, có thể tiến hành đầm chặt, thay lớp đất xấu bằng cát đầm, đá hoặc kết hợp gia cố bằng cọc tre, cọc bê tông để tăng khả năng chịu lực.

Việc xử lý nền đúng kỹ thuật giúp hạn chế tình trạng lún lệch, nứt tường trong quá trình sử dụng, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho công trình nhà phố.

Lắp đặt cốt thép đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

Cốt thép sử dụng cho móng băng phải đúng chủng loại, đường kính và bố trí khoảng cách theo bản vẽ kết cấu đã được phê duyệt. Quá trình lắp dựng cần buộc nối chắc chắn, đảm bảo đúng vị trí và cao độ thiết kế. Đồng thời, lớp bê tông bảo vệ cốt thép phải đủ chiều dày theo tiêu chuẩn nhằm hạn chế nguy cơ ăn mòn, gỉ sét trong môi trường ẩm dưới nền đất.

Thực tế thi công nhà phố cho thấy, không ít trường hợp nhà thầu tự ý cắt giảm số lượng hoặc thay đổi quy cách thép để tiết kiệm chi phí. Sai sót này có thể làm suy giảm đáng kể khả năng chịu lực của móng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền vững lâu dài của toàn bộ công trình.

Cốp pha chắc chắn

Cốp pha móng băng phải được lắp dựng vững chắc, đúng kích thước và đảm bảo độ kín khít theo thiết kế. Hệ ván khuôn cần được gia cố cẩn thận để tránh biến dạng trong quá trình đổ bê tông. Nếu cốp pha lắp đặt sơ sài, bị hở hoặc rung lắc, bê tông có thể bị chảy mất nước xi măng, làm suy giảm cường độ và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết cấu móng.

Đổ bê tông đúng mác và tuân thủ quy trình

Bê tông sử dụng cho móng băng nhà phố phải đạt đúng mác theo hồ sơ thiết kế. Quá trình thi công cần đổ liên tục, kết hợp đầm dùi kỹ nhằm loại bỏ bọt khí, hạn chế hiện tượng rỗ, tổ ong.

Trong trường hợp buộc phải tạm ngừng thi công, đơn vị thực hiện phải xử lý mạch ngừng đúng kỹ thuật để bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa các lớp bê tông, tránh tạo điểm yếu trong kết cấu móng.

Chống thấm và thoát nước tốt

Móng băng nằm nông, dễ bị ảnh hưởng bởi nước ngầm hoặc nước mưa thấm lâu ngày. Cần bố trí hệ thống thoát nước xung quanh nhà hợp lý, đồng thời xử lý chống thấm phần chân móng và tường tầng trệt. Điều này giúp hạn chế ẩm mốc, bảo vệ tuổi thọ công trình.