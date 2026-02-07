Nguyên tắc khi thiết kế nội thất nhà phố diện tích nhỏ

(VTC News) -

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng thu hẹp, nhà phố diện tích nhỏ, đặc biệt là nhà phố 30m², đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình trẻ. Tuy nhiên, diện tích hạn chế cũng đặt ra không ít thách thức trong thiết kế nội thất: làm sao để không gian vừa tiện nghi, thẩm mỹ, lại không gây cảm giác chật chội, bí bách.

Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng khi thiết kế nội thất nhà phố diện tích nhỏ:

Tối ưu công năng, hạn chế không gian thừa

Nguyên tắc cốt lõi khi thiết kế nội thất nhà phố diện tích nhỏ là ưu tiên công năng sử dụng. Mỗi mét vuông đều cần được tính toán kỹ lưỡng, tránh các khu vực “chết” hoặc bố trí dư thừa.

Không gian sinh hoạt chung như phòng khách, bếp và khu ăn uống nên được thiết kế liên thông, loại bỏ các vách ngăn cứng nhắc để tạo cảm giác rộng rãi hơn. Việc phân chia không gian có thể thực hiện bằng sự khác biệt về màu sắc, ánh sáng hoặc thảm sàn thay vì xây tường kín.

Nhà phố nhỏ nên hạn chế không gian thừa. (Ảnh: SBS House)

Chọn nội thất đa năng, kích thước gọn gàng

Với nhà phố diện tích nhỏ, nội thất đa năng là giải pháp thông minh. Giường ngủ kết hợp ngăn kéo, sofa giường, bàn ăn gấp gọn hay tủ âm tường không chỉ giúp tiết kiệm diện tích mà còn tăng khả năng lưu trữ.

Bên cạnh đó, gia chủ nên ưu tiên các món đồ có thiết kế thanh mảnh, kích thước vừa phải, tránh sử dụng nội thất cồng kềnh khiến không gian trở nên nặng nề và rối mắt.

Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên là “chìa khóa” giúp nhà nhỏ trở nên dễ chịu và tràn đầy sức sống. Khi thiết kế nội thất nhà phố nhỏ, nên tận dụng tối đa cửa sổ, giếng trời hoặc ô thông tầng để đưa ánh sáng vào sâu bên trong.

Rèm cửa nên chọn loại mỏng, màu sáng hoặc rèm hai lớp để linh hoạt điều chỉnh ánh sáng. Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng nhân tạo cũng cần được bố trí hợp lý, kết hợp giữa đèn trần, đèn hắt và đèn điểm để tạo chiều sâu cho không gian.

Thiết kế theo chiều cao, khai thác không gian đứng

Thay vì chỉ tập trung vào mặt sàn, gia chủ nên khai thác không gian theo chiều cao. Các hệ tủ kịch trần, kệ treo tường hay gác lửng là giải pháp hữu hiệu cho nhà phố nhỏ.

Tuy nhiên, cần chú ý bố trí hợp lý để tránh cảm giác nặng nề hoặc bí bách. Trần nhà nên được thiết kế đơn giản, hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ để giữ sự thông thoáng.

Bố cục không gian mở

Với nhà phố diện tích nhỏ, việc thiết kế nhiều bức tường phân chia sẽ khiến không gian thêm chật hẹp. Do đó, thiết kế không gian mở là giải pháp liên thông các khu vực chức năng, tạo cảm giác ngôi nhà rộng rãi hơn.

Bố cục không gian mở giúp tạo cảm giác ngôi nhà rộng rãi hơn. (Ảnh: Noithatlanha)

Ưu tiên gam màu sáng và đồng nhất

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc “đánh lừa” thị giác. Với nhà phố nhỏ, các gam màu sáng như trắng, kem, be, xám nhạt hay pastel nên được ưu tiên sử dụng làm tông màu chủ đạo. Những màu sắc này giúp phản xạ ánh sáng tốt, tạo cảm giác không gian rộng và thoáng hơn so với diện tích thực.

Ngoài ra, việc sử dụng bảng màu đồng nhất cho tường, trần và nội thất cũng góp phần tạo sự liền mạch, hạn chế cảm giác chia cắt không gian.

Trang trí tối giản

Nhà phố nhỏ được khuyến cáo nên sử dụng phong cách tối giản hoặc hiện đại. Thay vì trưng bày quá nhiều đồ decor, gia chủ chỉ nên chọn một vài điểm nhấn như tranh treo tường, cây xanh nhỏ hoặc đồ trang trí có giá trị thẩm mỹ cao. Việc “nhồi nhét” quá nhiều chi tiết sẽ khiến không gian trở nên rối rắm, chật chội và thiếu sự tinh tế.