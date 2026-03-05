Đóng

TS Bùi Ngọc Sơn: UAE xoay trục sang Mỹ, tham vọng siêu cường công nghệ

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích cú xoay trục chiến lược của UAE sang Mỹ, là bước đi táo bạo giúp nước này đang vươn mình thành siêu cường công nghệ.

Thanh Nga
