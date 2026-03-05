+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
TS Bùi Ngọc Sơn: UAE xoay trục sang Mỹ, tham vọng siêu cường công nghệ
(VTC News) -
TS Bùi Ngọc Sơn phân tích cú xoay trục chiến lược của UAE sang Mỹ, là bước đi táo bạo giúp nước này đang vươn mình thành siêu cường công nghệ.
Thanh Nga
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Tại sao người Thái Lan hầu như không ăn thịt bò?
07:00 05/03/2026
Chuyện bốn phương
TS Bùi Ngọc Sơn: UAE xoay trục sang Mỹ, tham vọng siêu cường công nghệ
07:00 05/03/2026
VTC NEWS TV
Cô thôn nữ đáng thương trong 'Tây du ký': Học vấn nổi trội, giờ là giám đốc nhà hát
06:58 05/03/2026
Sao thế giới
Đặc nhiệm Trung Quốc là cao thủ võ thuật, phá 70 vụ án chưa từng bị thương
06:52 05/03/2026
Võ Thuật
Những thói quen ăn sáng làm cholesterol xấu tăng mà bạn không để ý
06:44 05/03/2026
Dinh dưỡng
Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Man City sảy chân, Arsenal hưởng lợi
06:44 05/03/2026
Bóng đá Anh
Tử vi tuổi Giáp Dần nữ mạng năm 2026
06:30 05/03/2026
Chuyện bốn phương
Loạt hàng quán nổi tiếng ở TP.HCM đóng cửa trên 'đất vàng' phường Sài Gòn
06:21 05/03/2026
Thị trường
Từ chiều nay, giá xăng dầu trong nước có thể đồng loạt tăng mạnh
06:16 05/03/2026
Thị trường
Kết quả Newcastle vs Man Utd: Thẻ đỏ 'ăn vạ', thua cay đắng phút 90
06:16 05/03/2026
Bóng đá Anh
Những lưu ý quan trọng khi thi công móng băng nhà phố
06:09 05/03/2026
Bất động sản
Giá vàng hôm nay 5/3: Hồi phục nhẹ sau phiên lao dốc không phanh
06:04 05/03/2026
Tin giá vàng
Vì sao tên lửa, UAV Iran có khả năng tấn công chính xác đáng kinh ngạc?
06:03 05/03/2026
Quân sự
Dự báo thời tiết ngày 5/3: Miền Bắc trưa chiều hửng nắng, miền Nam mưa trái mùa
04:30 05/03/2026
Thời tiết
Vì sao bạn nên ăn một thìa mật ong vào mỗi sáng?
00:00 05/03/2026
Tư vấn
Mỹ có thể nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% ngay trong tuần này
23:13 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Tặng Huân chương Dũng cảm cho người cứu sống 6 nạn nhân vụ tai nạn hồ Thác Bà
22:30 04/03/2026
Tin nóng
Mâm cao cỗ đầy liệu có đổi được một đời bình yên?
22:05 04/03/2026
VTC NEWS TV
Hành khách giấu hơn 12 kg vàng miếng trong đồ lót, nhập cảnh Việt Nam
22:02 04/03/2026
Bản tin 113
Cố tình dùng cầu thủ nhập tịch, Malaysia bị cảnh báo 'phải chịu trách nhiệm'
21:35 04/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth: Tàu ngầm Mỹ bắn ngư lôi hạ chiến hạm Iran
21:33 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh Iran âm mưu ám sát ông Trump
21:15 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Doanh nghiệp tại TP.HCM thu hồi thông báo tạm ngưng bán xăng dầu
21:11 04/03/2026
Thị trường
Podcast: Vì sao ngày càng nhiều người trẻ không muốn kết hôn?
21:05 04/03/2026
Podcast VTC News
Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ
20:50 04/03/2026
Chính trị
Phòng học bị niêm phong, gần 250 học sinh phải học tạm tại trường đại học
20:49 04/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng: Tính toán phương án sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi khu vực xung đột
20:47 04/03/2026
Tin nóng
NATO bắn hạ tên lửa của Iran hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ
20:37 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Iran sẵn sàng hỗ trợ người Việt về nước giữa căng thẳng chiến sự
20:19 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Kết quả Nữ Việt Nam vs Ấn Độ: Vạn Sự toả sáng, thắng kịch tính phút 90+4
20:02 04/03/2026
Bóng đá Việt Nam